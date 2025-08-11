Polizeipräsidium Ravensburg

Sigmaringen

Einbrecher am Werk

Wie erst jetzt bekannt wurde, sind zwischen Sonntag, 27.07., und Montag, 28.07., Einbrecher in ein Einfamilienhaus in der Straße "Hohe Tannen" eingestiegen. Die Täter verschafften sich nach bisherigen Erkenntnissen über ein Fenster Zutritt zum Gebäude, durchsuchten die Räumlichkeiten und flüchteten mit Wertgegenständen im Wert mehrerer tausend Euro durch das Garagentor. Das Polizeirevier Sigmaringen hat die Ermittlungen zu dem Einbruch aufgenommen und bittet Personen, die im Zusammenhang mit der Tat auffällige und verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter Tel. 07571/104-0 zu melden.

Stetten am kalten Markt

Motorradfahrer stürzen

Wegen eines Motorradunfalls musste am Sonntagvormittag die L 197 zwischen Stetten am kalten Markt und Thiergarten zweitweise gesperrt werden. In einem Konvoi, bestehend aus vier Motorradfahrern, stürzte gegen 11 Uhr der Vorausfahrende aufgrund eines Fahrfehlers, die beiden hinteren Zweiradfahrer fuhren infolge der Bremsmanöver aufeinander auf und stürzten ebenfalls. Während der 22-jährige Vorausfahrende unverletzt blieb, mussten die beiden hinteren 28 und 40 Jahre alten Motorradfahrer von einem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. An den Maschinen entstand insgesamt Sachschaden von schätzungsweise über 15.000 Euro.

Beuron

Unfallflucht - zwei Schwerverletzte bei Motorradunfall

Beim Überholen hat sich am Sonntagmittag auf der L 277 bei Beuron in Richtung der Serpentinen nach Fridingen an der Donau ein schwerer Verkehrsunfall ereignet, in dessen Folge die Verkehrspolizei wegen Unfallflucht ermittelt. Ein 59 Jahre alter Motorradfahrer wollte gegen 12.15 Uhr auf der Strecke mit seiner Maschine ein Wohnmobil überholen, das hinter zwei Rennradlern fuhr. Als der 59-Jährige bereits im Begriff war zu überholen, scherte der bislang unbekannte Fahrer des Wohnmobils aus, weshalb der Zweiradfahrer nach links in die Leitplanke ausweichen musste. Bei der Kollision mit der Leitplanke zogen sich sowohl der Motorradfahrer als auch seine Mitfahrerin schwere Verletzungen zu. Ein Rettungsdienst brachte die beiden Verunfallten per Rettungswagen und Hubschrauber zur weiteren Behandlung in eine Klinik. Lebensgefahr besteht nach derzeitigen Erkenntnissen nicht. Der Fahrer des Wohnmobils setzte als Unfallbeteiligter seine Fahrt in Richtung der Serpentinen fort und beging Unfallflucht. Hinweise zu dem größeren weißen Wohnmobil mit vermutlich Ludwigsburger Teilkennzeichen (LB) nimmt die Verkehrspolizei Sigmaringen unter Tel. 07571/104-0 entgegen. Die beiden Rennradfahrer blieben unverletzt. Insgesamt entstand durch den Unfall Sachschaden von rund 3.500 Euro.

Gammertingen

Ins Bankett ausgewichen - Polizei bittet nach Unfall um Hinweise

Um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern, musste am Sonntagnachmittag eine 44-Jährige auf der K 8205 zwischen der Abzweigung Feldhausen und Harthausen mit ihrem Ford ausweichen und verunfallte dabei. Ein bislang noch unbekannter Fahrer eines schwarzen Kleinwagens, möglicherweise Renault, überholte kurz nach 14.30 Uhr auf dem Streckenabschnitt von Harthausen kommend ein Motorrad und konnte nur knapp vor diesem wieder einscheren. Die entgegenkommende 38 Jahre alte Ford-Fahrerin wich derweil ins Bankett aus, verlor die Kontrolle über ihren Wagen und geriet eine Böschung hinunter. Glücklicherweise blieben sie und ihre Beifahrer unverletzt und konnten sich selbst aus dem verunfallten Wagen befreien. Der unbekannte Unfallbeteiligte setzte seine Fahrt fort und flüchtete. Das Polizeirevier Sigmaringen hat den Unfall aufgenommen und bittet den ebenfalls noch unbekannten Motorradfahrer, der überholt worden war, sowie andere Personen, die Hinweise auf den flüchtigen Unfallbeteiligten geben können, sich unter Tel. 07571/104-0 zu melden.

Hettingen

Traktorfahrer prallt gegen Baum

Auf der Kreisstraße zwischen Inneringen und Ittenhausen ist am Sonntagmittag ein landwirtschaftliches Gespann von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Der 19 Jahre alte Fahrer des Traktors samt Ballenpresse musste gegen 13 Uhr aufgrund eines entgegenkommenden Wohnmobilgespanns auf das Bankett ausweichen und geriet dabei ins Rutschen. Bei der Kollision mit dem Baum zog sich der Fahrer Verletzungen zu, er musste zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden. Insgesamt dürfte Sachschaden von mehreren zehntausend Euro entstanden sein.

