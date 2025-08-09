PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Frickingen

Beifahrerin erleidet bei Verkehrsunfall tödliche Verletzungen

Tödlich verletzt wurde eine 83-Jährige bei einem Verkehrsunfall am Freitag gegen 15.30 Uhr auf der K 7769. Der 86 Jahre alte Lenker eines Audi verlor in einer Rechtskurve bei Bärweiler die Kontrolle über seinen Wagen und kam von der Fahrbahn ab. Der Wagen geriet ins Bankett, drehte sich, prallte mit der Beifahrerseite gegen zwei Bäume und kam im weiteren Verlauf an einem Maisfeld zum Stillstand. Während der 86-Jährige eher leichte Verletzungen erlitt, wurde die 83-Jährige im Audi eingeklemmt und musste von der Feuerwehr, die mit 16 Einsatzkräften und mehreren Fahrzeugen vor Ort war, mit technischem Gerät aus dem Fahrzeugwrack befreit werden. Sie wurde mit schwersten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht und verstarb dort am Nachmittag. Ein Abschleppunternehmen barg den Audi, an dem wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 15.000 Euro entstand. Die Kreisstraße war während der Unfallaufnahme bis gegen 17.30 Uhr voll gesperrt. Die Verkehrspolizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Friedrichshafen

Fahrzeug gestreift - Verursacher sucht das Weite

Auf rund 1.000 Euro wird der Schaden an einem Nissan Micra beziffert, der am Donnerstag auf dem Parkplatz des Landratsamtes in der Albrechtstraße von einem unbekannten Fahrzeuglenker touchiert wurde. Der Unfallverursacher streifte zwischen 7 Uhr und 17 Uhr den hinteren linken Kotflügel des Nissan. Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, entfernte sich der Unbekannte vom Unfallort. Das Polizeirevier Friedrichshafen ermittelt wegen Fahrerflucht und bittet unter Tel. 07541/701-0 um Hinweise zum Verursacher oder dessen Fahrzeug.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Polizeiführer vom Dienst
Thomas Bentele
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

