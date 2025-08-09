PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Aichstetten

Hoher Sachschaden nach Fahrzeug- und Garagenbrand

Mutmaßlich aufgrund eines technischen Defekts im Motorraum ist am Freitag gegen 18.50 Uhr im Teilort Hardsteig ein VW Golf in Brand geraten und in der Folge vollständig ausgebrannt. Das Feuer griff auf das Garagengebäude über und konnte von den Feuerwehren Aitrach und Aichstetten, die mit 50 Wehrleuten im Einsatz waren, gelöscht werden. Ein Übergreifen des Brandes auf eine Wohnung über der Garage wurde verhindert, jedoch ist die Wohnung derzeit nicht bewohnbar. Der 89-jährige Bewohner wurde von der Feuerwehr evakuiert und blieb unverletzt. Beim Löschversuch mit zwei Feuerlöschern zog sich der 61-jährige Hauseigentümer eine leichte Rauchgasvergiftung zu und wurde vom Rettungsdienst vor Ort behandelt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca.100.000 Euro.

Wangen

Unbekannte zerkratzen geparkte Fahrzeuge

Am Freitagabend zwischen 20 Uhr und 21 Uhr zerkratzen Unbekannte einen Audi und einen BMW mit einem spitzen Gegenstand. Der Sachschaden liegt im niedrigen vierstelligen Bereich. Die Fahrzeuge waren auf einem Privatparkplatz im Bereich Grabenweg abgestellt. Die Polizei Wangen ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet unter Tel. 07522/984-0 um sachdienliche Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Polizeiführer vom Dienst
Thomas Bentele
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

