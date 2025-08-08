Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Bingen

Geschwindigkeitsmessungen

Überhöhter Geschwindigkeit haben Beamte des Polizeireviers Sigmaringen den Kampf angesagt und am Donnerstagvormittag sowie am Donnerstagabend Geschwindigkeitsmessungen rund um Bingen durchgeführt. Während am Vormittag fünf Verkehrsteilnehmer auf der Kreisstraße zwischen Inneringen und Bingen bei erlaubten 100 km/h zwischen 21 und 41 km/h zu schnell unterwegs waren, wurde der unrühmliche Spitzenreiter am Abend auf der L 277 zwischen Hitzkofen und Wilfingen mit 120 km/h bei erlaubten 70 km/h gemessen. Neben dem Raser müssen auch sechs weitere Verkehrsteilnehmer mit Bußgeldern rechnen, die auf dem Streckenabschnitt zwischen Hitzkofen und Wilfingen ebenfalls zu schnell unterwegs waren.

Bingen

Zwei Verletzte nach Auffahrunfall

Zwei Leichtverletzte und Sachschaden von insgesamt rund 20.000 Euro sind die Bilanz eines Auffahrunfalls am Mittwochnachmittag in der Lauchertstraße. Ein 58 Jahre alter VW-Fahrer bemerkte zu spät, dass eine vorausfahrende Golf-Fahrerin nach links in die Hornsteiner Straße abbiegen wollte und hierbei verkehrsbedingt anhalten musste. Der Polo-Fahrer fuhr wuchtig auf den Golf auf, wobei sich beide Unfallbeteiligten Verletzungen zuzogen. Beide Pkw wurden erheblich beschädigt.

Scheer

Unfall beim Überholen - Motorradfahrer schwer verletzt

Ein Überholmanöver hat am Donnerstagnachmittag auf der Kreisstraße zwischen Laucherthal und Scheer zu einem schwereren Verkehrsunfall geführt. Ein 58-jähriger Ford-Transit-Fahrer wollte gegen 16 Uhr in einer langgezogenen Rechtskurve in Richtung Scheer überholen und übersah dabei, dass er selbst bereits von einem 46 Jahre alten Honda-Fahrer überholt wird. Als der Pkw-Fahrer ausscherte, wich der Zweiradfahrer nach links aus, um eine Kollision zu verhindern und geriet dabei in den angrenzenden Graben. Beim Sturz zog sich der 46-Jährige schwere Verletzungen zu, ein Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. An der Honda entstand Sachschaden von rund 15.000 Euro. Während der Unfallaufnahme war der Streckenabschnitt voll gesperrt.

Pfullendorf

"Wilder" Unfall

Ein mangelnder Sicherheitsabstand und ein plötzlich die Straße querendes Reh haben für einen Teenager mehrere Strafanzeigen zur Folge. Der Jugendliche war am Donnerstagabend kurz nach 19 Uhr auf der Kreisstraße zwischen Sohl und Aach-Linz mit seinem Motorroller unterwegs, als ein vorausfahrender Autofahrer aufgrund von Wildwechsel stark abbremsen musste. Der Zweiradfahrer schaffte es dabei nicht mehr, rechtzeitig zu bremsen und fuhr hinten auf den Pkw auf. Sein Sozius stürzte und zog sich nach bisherigen Erkenntnissen leichte Verletzungen zu. Während Zeugen des Unfalls und der Autofahrer mit dem übrigen Verkehr und dem Sozius beschäftigt waren, nutzte der Unfallverursacher die sich bietende Gelegenheit und flüchtete unbemerkt zu Fuß samt seinem Roller von der Unfallstelle. Lange hielt seine zunächst unbemerkte Flucht, die ihn trampend nach Hause führte, jedoch nicht an: Seine zufällig ausgewählte Mitfahrgelegenheit war flüchtig mit dem am Unfall beteiligten Pkw-Lenker bekannt und konnte schnell eins und eins zusammenzählen, als sie von dem Unfall des Bekannten samt Fahrerflucht hörte. Den Grund der Flucht war den inzwischen eingetroffenen Polizeibeamten auch schnell klar: Der Teenager war weder im Besitz eines Führerscheins, noch verfügt das Zweirad über einen gültigen Versicherungsschutz. Der leicht verletzte Sozius wurde schließlich durch einen Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Auch der verschollene Roller war schnell in einem naheliegenden Maisfeld aufgefunden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell