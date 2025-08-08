PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ravensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ravensburg und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 08.08.2025

Friedrichshafen/Überlingen (ots)

Einbrecher in Untersuchungshaft

Weil er im Verdacht steht, in mehreren Fällen in den vergangenen Monaten in Objekte im Bodenseekreis eingebrochen zu haben, sitzt ein 19-Jähriger zwischenzeitlich in Untersuchungshaft. Im Rahmen umfangreicher kriminalpolizeilicher Auswertungen der seinerzeit an den Tatorten gesicherten Spuren konnten dem Tatverdächtigen mehrere Taten nachgewiesen werden, so beispielsweise ein Einbruch in eine Schule und den danebenliegenden Jugendtreff in Ailingen im Mai 2024 (wir berichteten unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/5784766 - "Einbruch in Realschule und Jugendtreff") und ein Einbruch in die Wiestorschule Überlingen Mitte März diesen Jahres (wir berichteten unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/5992527 - "In Schule eingebrochen"). Er dürfte darüber hinaus noch für weitere ähnlich gelagerte Straftaten im Bodenseekreis in Betracht kommen. Nach Antrag auf Erlass eines Untersuchungshaftbefehls seitens der Staatsanwaltschaft Ravensburg setzte der zuständige Haftrichter diesen in Vollzug. Seither sitzt der slowakische Tatverdächtige in einer Justizvollzugsanstalt ein.

Rückfragen bitte an:

Staatsanwaltschaft Ravensburg
Staatsanwalt Dr. Christian Weinbuch
Telefon: 0751 806-1344

Polizeipräsidium Ravensburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Erster Polizeihauptkommissar Oliver Weißflog
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ravensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ravensburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ravensburg
Alle Meldungen Alle
  • 08.08.2025 – 03:26

    PP Ravensburg: Meldung aus dem Bodenseekreis

    Landkreis Bodenseekreis (ots) - Kressbronn am Bodensee Seenotfall vor Kressbronn Am Donnerstag, den 07.08.2025 gegen 19:45 Uhr erhielt die Rettungsleitstelle einen Notruf über ein sinkendes Motorboot, besetzt mit 5 Personen, im Seeraum vor Kressbronn. Aufgrund dieser Mitteilung wurden Kräfte der umliegenden Feuerwehren, des DLRG, ein Rettungshubschrauber sowie die Wasserschutzpolizei Friedrichshafen verständigt. Nach ...

    mehr
  • 07.08.2025 – 14:15

    PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

    Landkreis Ravensburg (ots) - Ravensburg Unfallflucht Auf rund 3.000 Euro wird der Sachschaden beziffert, den ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker an einem geparkten Daimler in der Raiffeisenstraße hinterlassen hat. Der Unbekannte streifte den Wagen, der im Zeitraum zwischen Dienstag, 3 Uhr, und Mittwoch, 15 Uhr, am Fahrbahnrand abgestellt war, mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken vorne links. Ohne sich um die ...

    mehr
  • 07.08.2025 – 14:10

    PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

    Bodenseekreis (ots) - Friedrichshafen Küchenbrand Zu einem Küchenbrand wurden die Feuerwehr, der Rettungsdienst und die Polizei am Donnerstagmorgen kurz vor 9 Uhr in den Goldparmänenweg alarmiert. Den bisherigen polizeilichen Ermittlungen zufolge schaltete die 56-jährige Bewohnerin beim Hantieren am Herd diesen unbeabsichtigt ein, woraufhin ein auf dem Herd abgestelltes Behältnis einige Zeit später in Brand geriet. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren