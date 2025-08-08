Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ravensburg und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 08.08.2025

Friedrichshafen/Überlingen (ots)

Einbrecher in Untersuchungshaft

Weil er im Verdacht steht, in mehreren Fällen in den vergangenen Monaten in Objekte im Bodenseekreis eingebrochen zu haben, sitzt ein 19-Jähriger zwischenzeitlich in Untersuchungshaft. Im Rahmen umfangreicher kriminalpolizeilicher Auswertungen der seinerzeit an den Tatorten gesicherten Spuren konnten dem Tatverdächtigen mehrere Taten nachgewiesen werden, so beispielsweise ein Einbruch in eine Schule und den danebenliegenden Jugendtreff in Ailingen im Mai 2024 (wir berichteten unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/5784766 - "Einbruch in Realschule und Jugendtreff") und ein Einbruch in die Wiestorschule Überlingen Mitte März diesen Jahres (wir berichteten unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/5992527 - "In Schule eingebrochen"). Er dürfte darüber hinaus noch für weitere ähnlich gelagerte Straftaten im Bodenseekreis in Betracht kommen. Nach Antrag auf Erlass eines Untersuchungshaftbefehls seitens der Staatsanwaltschaft Ravensburg setzte der zuständige Haftrichter diesen in Vollzug. Seither sitzt der slowakische Tatverdächtige in einer Justizvollzugsanstalt ein.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell