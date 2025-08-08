PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ravensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Bodenseekreis

Landkreis Bodenseekreis (ots)

Kressbronn am Bodensee

Seenotfall vor Kressbronn

Am Donnerstag, den 07.08.2025 gegen 19:45 Uhr erhielt die Rettungsleitstelle einen Notruf über ein sinkendes Motorboot, besetzt mit 5 Personen, im Seeraum vor Kressbronn. Aufgrund dieser Mitteilung wurden Kräfte der umliegenden Feuerwehren, des DLRG, ein Rettungshubschrauber sowie die Wasserschutzpolizei Friedrichshafen verständigt. Nach Erreichen des havarierten Bootes durch erste Rettungskräfte, konnte eine Schleppverbindung hergestellt werden. Ein Abpumpen war nicht notwendig, da kein Seewasser ins Boot eingedrungen war. Im Anschluss wurde das Boot zum Yachthafen in Langenargen geschleppt. Wie sich herausstellte, gerieten die Bootsbesitzer in Panik, nachdem beim Öffnen der Motorklappe weißer Rauch und eine größere Menge Wasser zu sehen war. Sie vermuteten ein Volllaufen des Bootes und alarmierten die Einsatzkräfte. Die Ermittlungen am havarierten Motorboot ergaben, dass es zu einem Defekt am Kühlmittelkreislauf in der Bilge des Motorraumes gekommen war. Es traten keine Betriebsstoffe in den Bodensee aus. Es kam zu keinem Personen- oder Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Einsatz
Telefon: 07161 616-3333
E-Mail: goeppingen.ppeinsatz@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ravensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ravensburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ravensburg
Alle Meldungen Alle
  • 07.08.2025 – 14:15

    PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

    Landkreis Ravensburg (ots) - Ravensburg Unfallflucht Auf rund 3.000 Euro wird der Sachschaden beziffert, den ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker an einem geparkten Daimler in der Raiffeisenstraße hinterlassen hat. Der Unbekannte streifte den Wagen, der im Zeitraum zwischen Dienstag, 3 Uhr, und Mittwoch, 15 Uhr, am Fahrbahnrand abgestellt war, mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken vorne links. Ohne sich um die ...

    mehr
  • 07.08.2025 – 14:10

    PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

    Bodenseekreis (ots) - Friedrichshafen Küchenbrand Zu einem Küchenbrand wurden die Feuerwehr, der Rettungsdienst und die Polizei am Donnerstagmorgen kurz vor 9 Uhr in den Goldparmänenweg alarmiert. Den bisherigen polizeilichen Ermittlungen zufolge schaltete die 56-jährige Bewohnerin beim Hantieren am Herd diesen unbeabsichtigt ein, woraufhin ein auf dem Herd abgestelltes Behältnis einige Zeit später in Brand geriet. ...

    mehr
  • 07.08.2025 – 14:05

    PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

    Landkreis Sigmaringen (ots) - Sigmaringen Roller gestohlen - Polizei ermittelt gegen Teenager Von Erfolg gekrönt waren die Ermittlungen des Polizeireviers Sigmaringen nach einem Rollerdiebstahl in der Nacht vom 17. auf den 18.Juli in Albstadt. Das Zweirad war aus einer Garage gestohlen worden, nachdem es vom Eigentümer auf einer Internetplattform zum Verkauf angeboten worden war. Ein Social-Media-Aufruf des Eigentümers ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren