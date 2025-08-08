Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Bodenseekreis

Landkreis Bodenseekreis (ots)

Kressbronn am Bodensee

Seenotfall vor Kressbronn

Am Donnerstag, den 07.08.2025 gegen 19:45 Uhr erhielt die Rettungsleitstelle einen Notruf über ein sinkendes Motorboot, besetzt mit 5 Personen, im Seeraum vor Kressbronn. Aufgrund dieser Mitteilung wurden Kräfte der umliegenden Feuerwehren, des DLRG, ein Rettungshubschrauber sowie die Wasserschutzpolizei Friedrichshafen verständigt. Nach Erreichen des havarierten Bootes durch erste Rettungskräfte, konnte eine Schleppverbindung hergestellt werden. Ein Abpumpen war nicht notwendig, da kein Seewasser ins Boot eingedrungen war. Im Anschluss wurde das Boot zum Yachthafen in Langenargen geschleppt. Wie sich herausstellte, gerieten die Bootsbesitzer in Panik, nachdem beim Öffnen der Motorklappe weißer Rauch und eine größere Menge Wasser zu sehen war. Sie vermuteten ein Volllaufen des Bootes und alarmierten die Einsatzkräfte. Die Ermittlungen am havarierten Motorboot ergaben, dass es zu einem Defekt am Kühlmittelkreislauf in der Bilge des Motorraumes gekommen war. Es traten keine Betriebsstoffe in den Bodensee aus. Es kam zu keinem Personen- oder Sachschaden.

