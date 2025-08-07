Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Roller gestohlen - Polizei ermittelt gegen Teenager

Von Erfolg gekrönt waren die Ermittlungen des Polizeireviers Sigmaringen nach einem Rollerdiebstahl in der Nacht vom 17. auf den 18.Juli in Albstadt. Das Zweirad war aus einer Garage gestohlen worden, nachdem es vom Eigentümer auf einer Internetplattform zum Verkauf angeboten worden war. Ein Social-Media-Aufruf des Eigentümers brachte Hinweise hervor, dass die Simson im Bereich Krauchenwies gesehen worden war. Beamte des Polizeireviers Sigmaringen erinnerten sich schließlich an eine vorangegangene Streifenfahrt, bei der sie das Zweirad ebenfalls wahrgenommen hatten, und konnten so zur Ermittlung eines tatverdächtigen Teenagers beitragen. Anfang der Woche vollstreckten die Ermittler schließlich einen von der Staatsanwaltschaft Hechingen beantragten Durchsuchungsbeschluss und konnten bei dem Tatverdächtigen das teils bereits in Einzelteile zerlegte Zweirad sicherstellen. Der Jugendliche wird nun entsprechend bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Sigmaringen

Scheunentüre aufgehebelt und Fahrrad gestohlen

Unbekannte haben zwischen Freitagabend und Mittwochabend in der Anton-Günther-Straße die Scheune an einer Firma aufgehebelt und sich Zutritt zu dieser verschafft. Anschließend nahmen die Täter ein Fahrrad im Wert weniger hundert Euro an sich und flüchteten. Über weiteres Diebesgut ist bislang nichts bekannt. Das Polizeirevier Sigmaringen hat die Ermittlungen zu dem Einbruch aufgenommen und bittet Personen, die Hinweise auf die Täter geben können, sich unter Tel. 07571/104-0 zu melden.

Sigmaringen

Polizei ermittelt nach Streit in Bäckerei

Wegen einer Lappalie sind am Dienstagnachmittag zwei Kunden einer Bäckerei in der Innenstadt aneinandergeraten und beschäftigen nun die Polizei. Ein bislang namentlich noch unbekannter Mann und ein 55-Jähriger waren sich uneins darüber, wer als nächstes seine Bestellung aufgeben darf. Der noch Unbekannte soll im folgenden Streitgespräch den 55-Jährigen körperlich angegangen und ihn weggestoßen haben. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt nun wegen Körperverletzung und geht ersten Hinweise auf den noch unbekannten Mann nach.

Veringenstadt

Geschwindigkeitsmessungen

Zur Erhöhung der Verkehrssicherheit haben Beamte der Verkehrspolizei Sigmaringen am Mittwochnachmittag auf der B 32 zwischen Veringenstadt und Veringendorf Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt und drei Autofahrer gestoppt. Diese hatten die Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h überschritten und müssen nun mit einer Anzeige an die Bußgeldbehörde rechnen. Höchster gemessener Wert waren 133 km/h anstelle der erlaubten 100 km/h. Auf einen Motorradfahrer kommt ebenfalls ein Bußgeld zu: Er hatte mehrere technische Veränderungen an seinem Zweirad vorgenommen und geriet auf der nahegelegenen B 313 in eine Verkehrskontrolle. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.

Pfullendorf

Jägerstand gerät in Brand

Zum Brand eines Jägerstands auf einer Grünfläche im Bereich Bubenbergwald sind am Dienstagabend gegen 18.30 Uhr Feuerwehr und Polizei ausgerückt. Der Jägerstand brannte vollständig ab, Personen wurden dabei nicht verletzt. Bislang liegen keine Hinweise auf Brandstiftung vor.

Herbertingen

Pkw erfasst Moped-Fahrer - Schwer verletzt

Schwerere Verletzungen hat ein Moped-Fahrer bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag kurz vor 16 Uhr an der Kreuzung Bahnhofstraße / Rötenweg erlitten. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei missachtete der 77 Jahre alte Fahrer eines Mercedes aus Richtung Bahnhof kommend die Vorfahrt des von rechts aus Richtung Stadtmitte kommenden Zweiradfahrers und erfasste diesen. Der 67-jährige Zweiradfahrer wurde von seinem Gefährt geschleudert und kam nach mehreren Metern zum Liegen. Ein Rettungsdienst brachte den Verletzten zur Untersuchung und Behandlung in ein Krankenhaus. Insgesamt entstand an beiden Unfallfahrzeugen Sachschaden von rund 9.000 Euro. Beide waren nicht mehr fahrbereit und wurden an geeigneter Stelle abgestellt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell