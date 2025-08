Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Businsassen nach Unfall leicht verletzt - Zeugen gesucht

Nach einem silbernen Mercedes sucht die Polizei in Zusammenhang mit einem Verkehrsunfall und bittet Zeugen, sich zu melden. Der Fahrer des Wagens steht im Verdacht, am Dienstagnachmittag kurz vor 14 Uhr in der Paulinenstraße, kurz nach der Columbanbrücke, von der Linksabbiegespur auf die Geradeausspur gewechselt und dann verkehrsbedingt so stark gebremst zu haben, dass ein nachfolgender Linienbus eine Vollbremsung machen musste, um nicht aufzufahren. Hierdurch schlugen sich zwei Businsassen jeweils ihren Kopf im Bus an und verletzten sich dadurch leicht. Beide wurden vom hinzugezogenen Rettungsdienst in Krankenhäuser eingeliefert. Der Mercedes setzte im Anschluss seine Fahrt fort. Das Polizeirevier Friedrichshafen ermittelt nun wegen des Verdachts der Unfallflucht und bittet Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise zur Identität des Mercedes-Lenkers geben können, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Kressbronn

Heckenbrand

Zum Brand einer Hecke wurden die Feuerwehr und die Polizei am frühen Mittwochmorgen in den Schulweg alarmiert. Aus bislang nicht geklärter Ursache hatte sich gegen 2 Uhr eine Thuja-Hecke entzündet, sie wurde von den Einsatzkräften schnell gelöscht. Der Schaden wird auf rund 1.500 Euro geschätzt. Inwieweit eine aufgefundene Zigarettenkippe mit dem Brandausbruch in Zusammenhang stehen könnte, müssen die weiteren Ermittlungen des Polizeireviers Friedrichshafen noch ergeben.

Meckenbeuren

Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Nach einer möglichen Unfallflucht in der Nacht auf Mittwoch ermittelt die Polizei und sucht Zeugen. Den Angaben eines 18-Jährigen zufolge habe dieser die Brochenzeller Straße gegen 1.30 Uhr in Richtung Meckenbeuren befahren, als ihm plötzlich ein unbekannter Pkw auf seiner Fahrspur entgegengekommen sei. Nur durch ein Ausweichmanöver habe er einen Zusammenstoß mit dem Fahrzeug verhindern können, kam dabei aber nach links auf den Gehweg und rammte dort einen Zigarettenautomaten und eine Mülltonne. Das unbekannte Fahrzeug, bei dem es sich um einen neueren grauen flachen Audi, evtl. Limousine oder Coupé, gehandelt haben soll, habe seine Fahrt ohne anzuhalten fortgesetzt. Durch den Unfall entstand ein Gesamtsachschaden von mehreren tausend Euro, der Mitsubishi musste abgeschleppt werden. Das Polizeirevier Friedrichshafen ermittelt wegen des Verdachts der Unfallflucht und bittet etwaige Zeugen des Vorfalls oder Personen, die Hinweise zur Identität des unbekannten Fahrzeuglenkers geben können, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Überlingen

Zeugen nach möglicher Jagdwilderei gesucht

Wegen des Verdachts der Jagdwilderei ermittelt das Polizeirevier Überlingen und sucht Zeugen. Am frühen Dienstagmorgen wurde am Feldweg in Verlängerung der Straße "Zum Weller" ein offenbar geschossenes und zum Abtransport bereitgelegtes Reh aufgefunden, welches nach Waidmanns Art auch einen kleinen Zweig im Maul trug. Da den ersten Ermittlungen zufolge aber keiner der zuständigen Jagdausübungsberechtigten in der Nacht selbst dort auf Jagd war, kann nicht ausgeschlossen werden, dass hier möglicherweise unberechtigt gewildert wurde. Daher werden Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, gebeten, sich unter Tel. 07551/804-0 beim Polizeirevier Überlingen zu melden.

Überlingen

Tätliche Auseinandersetzung

Wegen des Verdachts der Körperverletzung ermittelt die Polizei gegen einen 19-Jährigen, der am Dienstagabend auf der Seepromenade aufgefallen ist, nachdem er eine Begleiterin offenbar ziemlich harsch angegangen hat. Mehrere Zeugen sprachen den Heranwachsenden auf sein Verhalten an, woraufhin es zunächst zu einem verbalen Disput kam. Im weiteren Verlauf soll der 19-Jährige dann einem 59-jährigen mit der Faust ist Gesicht geschlagen und nach ihm getreten haben, sodass dieser in eine Hecke stürzte und sich leicht verletzte. Auch einen 41-Jährigen sowie einen bislang noch unbekannten Zeugen, die dem 59-Jährigen zu Hilfe kamen, soll der Mann angegriffen und leicht verletzt haben. Das Polizeirevier Überlingen ermittelt nun zum genauen Tatablauf und bittet den bislang unbekannten Zeugen, sich unter Tel. 07551/804-0 zu melden.

Überlingen

Drei Einbrüche in einer Nacht

Zu drei Einbrüchen in einer Nacht, die möglicherweise auf das Konto ein und derselben Täter gehen könnten, ermittelt das Polizeirevier Überlingen. Im Zeitraum zwischen dem späten Montagabend und Dienstagmorgen brachen die Unbekannten in zwei Vereinsheime von Sportvereinen in Altbirnau sowie in ein Restaurant in der Lippertsreuter Straße ein. In allen drei Fällen verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten und brachen auch innerhalb der Objekte mehrere Türen gewaltsam auf. Sie durchsuchten die Innenräume offenbar nach Bargeld. In einem Fall stießen sie dabei auf einen geringeren Geldbetrag, den sie mitnahmen. Der angerichtete Sachschaden dürfte den Wert des Diebesguts bei weitem übersteigen. Die Polizei hat umfangreiche Spuren gesichert und bittet nun mögliche Zeugen der Taten oder Hinweisgeber, denen die Identität der Tatverdächtigen bekannt ist, sich unter Tel. 07551/804-0 zu melden.

Überlingen

Radfahrer nach Unfall leicht verletzt

Leicht verletzt wurde ein 78-jähriger Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag auf der Rengoldshauserstraße. Dem bisherigen Ermittlungsstand zufolge wollte der Radler kurz vor 15 Uhr nach links in die Einfahrt zum neuen Feuerwehrhaus abbiegen und wurde im selben Moment von einem 74-jährigen Pkw-Lenker überholt. Hierbei kam es zu einem Streifvorgang, wodurch der 78-Jährige stürzte und sich eher leichtere Verletzungen zuzog. Er wurde vom Rettungsdienst nach notärztlicher Erstversorgung in ein Krankenhaus gebracht. An den beteiligten Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden.

Salem

Zeugen nach Wildunfall gesucht

Nach einem Zusammenstoß eines Pkw mit einem Reh sucht der Polizeiposten Salem Zeugen. Am Dienstagvormittag kurz vor 9 Uhr muss auf der L 201 zwischen Mühlhofen und Mimmenhausen, auf Höhe des Olsenweihers, ein Wagen mit einem Reh kollidiert sein. Während das Reh sich verletzt in den Wald entfernte, fuhr die Verursacherin oder der Verursacher ebenfalls weiter, ohne sich um das Tier oder die Verständigung eines zuständigen Jägers zu kümmern. Beim Fahrzeug dürfte es sich aufgefundenen Teilen zufolge um einen Renault Clio 4 RS gehandelt haben, dieser müsste nicht unerheblich beschädigt sein. Der Polizeiposten Salem prüft nun unter anderem einen Verstoß gegen das Tierschutzgesetz und sucht daher Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise zur Identität der Verursacherin oder des Verursachers geben können. Sie werden gebeten, sich unter Tel. 07553/8269-0 zu melden.

