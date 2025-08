Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Randaliert und Tür beschädigt

Laut herumgeschrien und mit Steinen eine Hauseingangstür beworfen hat ein Unbekannter am frühen Dienstagmorgen in der Gebhardstraße. Gegen 3.15 Uhr wurden Zeugen auf den Mann aufmerksam, der mit den Steinwürfen die Eingangstür auch beschädigte. Noch vor Eintreffen der alarmierten Polizeistreife verließ der Täter die Örtlichkeit. Er wird als etwa 35 bis 40 Jahre alt beschrieben. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und bittet unter Tel. 07541/701-0 um sachdienliche Hinweise.

Friedrichshafen

Ampel beschädigt

Die Taste einer Fußgängerampel in der Riedleparkstraße, Ecke Keplerstraße, hat ein bislang Unbekannter in den vergangenen Tagen beschädigt. Der Drücker wurde offenbar herausgerissen oder -getreten. Die Höhe des Sachschadens kann aktuell noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Friedrichshafen ermittelt wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung und bittet mögliche Zeugen der Tat oder Personen, die Hinweise zur Identität des Täters geben können, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Friedrichshafen

Tätliche Auseinandersetzung

Zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Handwerkern ist es am Montagvormittag in der Seestraße gekommen. Die beiden 25 und 30 Jahre alten Männer waren aus bislang nicht geklärtem Grund in Streit geraten und dann offenbar mit Fäusten aufeinander losgegangen. Hierbei wurde der Ältere so stark im Gesicht verletzt, dass er von einer Rettungswagenbesatzung medizinisch versorgt werden musste. Das Polizeirevier Friedrichshafen ermittelt nun gegen beide Beteiligten wegen wechselseitiger Körperverletzung.

Friedrichshafen

Radfahrerin nach Unfall leicht verletzt

Leicht verletzt wurde die 33-jährige Lenkerin eines Pedelec bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag in der Meistershofener Straße. Ein 54-jähriger Pkw-Lenker wollte gegen 16.30 Uhr nach rechts in die Waggershauser Straße abbiegen und übersah dabei die in gleicher Richtung auf dem Radweg fahrende Frau. Durch die folgende Kollision stürzte die 33-Jährige und verletzte sich leicht. Sie wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus gebracht. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Immenstaad

Nach Unfall leicht verletzt

Leichte Verletzungen hat sich ein 23-jähriger Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall auf der B 31 in Höhe der Abfahrt Airbus/Kluftern am Montagabend zugezogen. Der Zweiradlenker fuhr gegen 18.30 Uhr kurz vor der Abfahrt an einem ampelbedingten Rückstau vorbei, als aus Richtung Kluftern ein Linienbus auf die B 31 einfuhr. Um eine Kollision zu vermeiden, bremste der 23-Jährige stark, woraufhin er zu Fall kam und sich dabei leicht verletzte. Eine medizinische Versorgung war nicht erforderlich. Zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam es nicht. Am Motorrad entstand Sachschaden von rund 2.000 Euro. Nachdem der Busfahrer zunächst weitergefahren war und zwar nochmals zur Unfallstelle zurückkehrte, hier jedoch nach kurzem Gespräch abermals davonfuhr und somit seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nicht ausreichend nachkam, wird gegen ihn wegen des Verdachts der Unfallflucht ermittelt.

Überlingen

Hoher Schaden nach Unfall

Zwei beschädigte Fahrzeuge, von denen eins nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste, sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Montagvormittag in der Straße "Zum Hecht" in Nußdorf. Der 31-jährige Lenker eines Renault bog gegen 10.45 Uhr mutmaßlich mit nicht angepasster Geschwindigkeit von der Ortsdurchgangsstraße ("Zum Salm") nach rechts in "Zum Hecht" ab und übersah dabei eine 62-jährige Pkw-Lenkerin, die mit ihrem Mercedes gerade von einem Parkplatz in die Straße einfuhr. Der Ford kollidierte so heftig mit der hinteren linken Seite des Mercedes, dass an diesem die Hinterachse brach und der Wagen später abgeschleppt werden musste. Verletzt wurde nach bisherigem Stand niemand. Der Gesamtsachschaden an beiden Pkw wird auf rund 23.000 Euro geschätzt.

Meersburg

Geschwindigkeitsmessungen

Beamte des Polizeireviers Überlingen haben am Montagnachmittag auf der Fahrradstraße zwischen Stetten und Hagnau Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Auf der für Pkw mit maximal 30 km/h zu befahrenden Strecke stellten die Beamten im Zeitraum zwischen 14.15 und 15.45 Uhr insgesamt elf Verstöße von Autofahrenden fest, die gebührenpflichtige Ahndungen nach sich ziehen. Der unrühmliche Spitzenreiter wurde auf dem Weg mit 66 km/h gemessen. Er muss mit einem empfindlichen Bußgeld und einem mehrwöchigen Fahrverbot rechnen.

Bermatingen

Wasserhochbehälter besprüht

Mittels Graffiti haben unbekannte Täter die Außenfassade und die Eingangstür des Wasserhochbehälters "Hubhalden" in der Weiherstraße beschmiert. Die Tat dürfte zwischen Mittwoch, 23.07., und dem vergangenen Mittwoch, 30.07., verübt worden sein. Der Polizeiposten Markdorf ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet etwaige Tatzeugen oder Personen, die Hinweise zur Identität der Täter geben können, sich unter Tel. 07544/9620-0 zu melden.

