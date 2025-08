PP Ravensburg: Sommerferien - Polizei informiert auf den Wochenmärkten

Landkreis Ravensburg (ots) - Ravensburg Am helllichten Tag mit über zwei Promille unterwegs Über zwei Promille Alkohol hatte ein 25-jähriger Autofahrer intus, der am Sonntag kurz nach 14.30 Uhr von der Polizei in der Weststadt gestoppt wurde. Bei der Kontrolle stellte sich zudem heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und den Wagen eines Freundes offenbar unerlaubt in Gebrauch genommen hatte. Der ...

