Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Am helllichten Tag mit über zwei Promille unterwegs

Über zwei Promille Alkohol hatte ein 25-jähriger Autofahrer intus, der am Sonntag kurz nach 14.30 Uhr von der Polizei in der Weststadt gestoppt wurde. Bei der Kontrolle stellte sich zudem heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und den Wagen eines Freundes offenbar unerlaubt in Gebrauch genommen hatte. Der 25-Jährige musste in einer Klinik Blut abgeben und wird nun bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Aulendorf

Einbruch in Arztpraxis

Einbrecher haben sich im Zeitraum zwischen Samstagnachmittag und Sonntagnachmittag gewaltsam Zutritt zu einer Arztpraxis in der Bachstraße verschafft. Die Täter durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten einen geringen Bargeldbetrag. Personen, die im Tatzeitraum Verdächtiges im Bereich der Praxis wahrgenommen haben, mögen sich unter Tel. 0751/803-6666 an das Polizeirevier Weingarten wenden.

Aulendorf

Schlechter Scherz - Unbekannte entfernen Leitpfosten

Rund drei Dutzend Leitpfosten haben bislang unbekannte Täter in der Nacht von Freitag auf Samstag auf der Kreisstraße zwischen Aulendorf und Steinenbach entfernt und teilweise auf der Straße abgelegt. Verkehrsteilnehmer verständigten die Polizei kurz nach 2.30 Uhr, woraufhin die Beamten die Verkehrshindernisse von der Fahrbahn räumten. Personen, die durch die abgelegten Leitpfosten gefährdet wurden oder die Hinweise auf die Täter geben können, mögen sich unter Tel. 0751/803-6666 beim Polizeirevier Weingarten melden.

Riedhausen

Mann wird von Unbekanntem verprügelt

Ein 35-Jähriger ist auf einem Festival am Sonntagmorgen von einem Unbekannten unvermittelt angegriffen und geschlagen worden. Der 35-Jährige war im Bereich des Campingplatzes unterwegs, als der Täter ihm ins Gesicht schlug. Das Opfer ging dadurch zu Boden, wo der Unbekannte mit Fäusten und Fußtritten weiter auf es einschlug. Erst als sich eine weitere Person näherte, ließ der Schläger von seinem Opfer ab. Der Unbekannte wird als etwa 30 Jahre alt und etwa 180 cm groß beschrieben. Er hatte rötlich-orangenes kurzes Haar und einen muskulösen Körperbau. Personen, die Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-6666 beim Polizeirevier Weingarten zu melden.

Leutkirch

Festbesucher beleidigt Polizeibeamte

Strafrechtliche Konsequenzen wegen Beleidigung kommen auf einen 36-Jährigen zu, der am frühen Sonntagmorgen mehrere Polizeibeamte verbal und mittels Gesten beleidigt hat. Das Sicherheitspersonal hatte den Mann auf einer Veranstaltung auf der Wilhelmshöhe des Platzes verwiesen, da dieser andere Gäste angepöbelt hatte. Beim Verlassen des Geländes beleidigte der augenscheinliche alkoholisierte 36-Jährige mehrere Polizisten, die am dortigen Ausgang standen. Die Beamten zeigten den Mann bei der Staatsanwaltschaft an.

