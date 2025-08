Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Ravensburg (ots)

Friedrichshafen

Unbekannter attackiert Mann mit Pfefferspray

Kurz nach zwei Uhr in der Nacht von Freitag auf Samstag kam es zwischen zwei Männern vor einer Gaststätte in der Kleinebergstraße in Friedrichshafen zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung. Im weiteren Verlauf zog einer der Beteiligten ein Pfefferspray und sprühte seinem 54-jährigen Kontrahenten den Reizstoff ins Gesicht. Der 54-Jährige wurde dadurch leicht verletzt. Anschließend flüchtete der Unbekannte und konnte bislang noch nicht ermittelt werden. Beschrieben wird er wie folgt: ca. 175cm groß, schlanke Statur, dunkle Haare, "südländisches" Aussehen sowie zwischen 25 und 35 Jahre alt. Hinweise zum noch unbekannten Tatverdächtigen nimmt das Polizeirevier Friedrichshafen unter Tel.: 07541/7010 entgegen.

Kressbronn

Fahrerflucht nach Parkrempler

Auf dem Parkplatz der Edeka-Filiale in Kressbronn in der Argenstraße, kam es am Samstagnachmittag gegen 15.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein noch unbekannter Fahrzeuglenker fuhr gegen einen geparkten weißen BMW und beschädigte diesen auf der Fahrerseite. Obwohl er einen Schaden in Höhe von ca. 4000.- Euro verursacht hatte, entfernte sich der unbekannte Fahrzeuglenker vom Unfallort, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu bemühen. Zum Verursacherfahrzeug ist bislang lediglich bekannt, dass es sich möglicherweise um ein blaues Fahrzeug handeln könnte. Zeugen sowie Personen die Angaben zum Verursacher oder seinem Fahrzeug machen können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Friedrichshafen, Tel. 07541/7010 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell