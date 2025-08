Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Trunkenheitsfahrten

Zwei Trunkenheitsfahrten haben Beamte des Polizeireviers Friedrichshafen am Sonntag zur Anzeige gebracht. Eine Polizeistreife nahm kurz nach 1 Uhr zwei Personen auf einem E-Scooter wahr. Neben der unzulässigen Benutzung des Fahrzeugs durch zwei Personen stellten die Beamten beim 21-jährigen Lenker zudem eine Alkoholisierung von über 1,2 Promille fest. Kurz nach 19 Uhr wurde die Polizei zu einem in Schlangenlinien fahrenden Pkw in der Zeppelinstraße alarmiert. Ein Alkoholtest ergab bei dem 40-jährigen Fahrer einen Atemalkoholwert von über 3,4 Promille. In beiden Fällen mussten die Fahrzeuglenker die Beamten zu einer Blutentnahme begleiten und durften ihre Fahrt nicht fortsetzen. Sie werden nun bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Friedrichshafen

Unfall nach Reifenplatzer - Verursacher weitergefahren

Auf rund 1.000 Euro wird der Sachschaden beziffert, der bei einem Verkehrsunfall am Sonntagabend um kurz vor 20 Uhr auf der B 31 entstanden ist. An einem Wohnmobil, dessen bislang unbekannter Fahrer in Richtung Immenstaad unterwegs war, platzte auf Höhe des Klärwerks ein Reifen. Reifenteile wurden auf die Gegenfahrbahn geschleudert, wo ein 47-jähriger VW-Lenker mit den Reifenteilen kollidierte. Der Fahrer des Wohnmobils setzte seine Fahrt auf der Bundesstraße fort. Zeugen, die Hinweise zum Wohnmobil oder dessen Lenker geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Friedrichshafen unter Tel. 07541/ 701-0 zu melden.

Tettnang

Unfall unter Alkoholeinwirkung

In offenbar deutlich betrunkenem Zustand hat der 55-jährige Lenker eines Pkw am Sonntagnachmittag in der Kirchstraße einen Verkehrsunfall verursacht. Er streifte gegen 14 Uhr einen am Fahrbahnrand geparkten Wagen und verursachte dabei nicht unerheblichen Sachschaden. Im Rahmen der polizeilichen Unfallaufnahme stellten die Beamten bei dem Mann Anzeichen einer Alkoholisierung fest. Ein daraufhin durchgeführter Vortest ergab einen Atemalkoholwert von über 2,2 Promille, woraufhin der 55-Jährige die Polizisten zu einer Blutentnahme ins Krankenhaus begleiten und seinen Führerschein unmittelbar abgeben musste. Der Mann gelangt nun wegen Straßenverkehrsgefährdung zur Anzeige.

Langenargen

Betrunkene Radfahrer aus dem Verkehr gezogen

In der Nacht von Sonntag auf Montag haben Polizeibeamte mehrere betrunkene Radfahrer aus dem Verkehr gezogen. Gegen Mitternacht stellten die Beamten einen 57-jährigen Radler fest, der im Ortskern von Langenargen in Schlangenlinien unterwegs war, und kontrollierten ihn. Beim Alkoholtest pustete der Mann circa 1,6 Promille. Eine 36-jährige Pedelec-Fahrerin wurde mit über 2 Promille gegen 1 Uhr von den Polizisten im Ortskern angehalten. Nur kurze Zeit später kontrollierte eine weitere Streifenwagenbesatzung einen 51-jährigen Radfahrer, der mit über 1,6 Promille seine Fahrt angetreten hatte. Gegen 2 Uhr stellten die Beamten im Bereich des Bahnhofs in Langenargen einen Radfahrer fest, der ohne Licht unterwegs war. Als der 48-jährige Radfahrer den Streifenwagen erblickte, flüchtete er zunächst zu Fuß, konnte aber kurze Zeit später gestoppt werden. Der Grund für seine Flucht dürfte der Alkoholwert von rund 2,4 Promille gewesen sein. Die Radfahrer durften ihre Fahrt nicht fortsetzen, mussten eine Blutprobe im Krankenhaus abgeben und werden nun bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Kressbronn

Radfahrer bei Unfall leichtverletzt

Ein 40-jähriger Radfahrer ist beim Zusammenstoß mit einem Fahrzeug am Samstagvormittag in der Bodanstraße leicht verletzt worden. Eine 38-jährige Polestar-Lenkerin wollte kurz vor 10.30 Uhr nach links auf ein Grundstück abbiegen und übersah hierbei den ordnungsgemäß entgegenkommenden Radfahrer. Der Radler wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein Klinikum gebracht. Am Polestar entstand lediglich leichter Sachschaden, während am Fahrrad des 40-Jährigen augenscheinlich kein Schaden entstand.

Meersburg

In Kiosk eingebrochen und Tresor gestohlen

Unbekannte Täter haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag in einen Kiosk im Freibad eingebrochen. Die Unbekannten drangen in das Freibadgelände ein und verschafften sich über einen Rollladen Zugang zu dem Verkaufsraum. Daraus entwendeten sie neben zwei Flaschen Bier auch den darin vorgefundenen Tresor, in welchem sich eine geringe Menge Bargeld befand. Der Safe konnte später am Tag noch intakt in einem Anhänger aufgefunden werden, der in der Nacht vor dem Bad geparkt war. Möglicherweise waren die Täter bei ihrem Vorhaben daher gestört worden. Sie stehen im Verdacht, ebenfalls versucht zu haben, in die danebenliegende Minigolfanlage einzubrechen, wurden dort aber offenbar ebenfalls gestört, sodass sie von ihrem Vorhaben abließen. Der Polizeiposten Meersburg ermittelt in beiden Fällen und bittet unter Tel. 07532/43443 um sachdienliche Hinweise zu Taten und Tätern.

Salem-Beuren

Schachtdeckel ausgehoben - Pkw beschädigt

Einen schlechten Scherz, der letztlich zu Sachschaden geführt hat, haben sich Unbekannte am Sonntagmorgen in Beuren geleistet. Sie hoben in der Schwedenstraße mindestens zwei Schachtdeckel heraus. Gegen 11 Uhr übersah ein Pkw-Lenker die dadurch entstandenen Öffnungen und fuhr in eine der Mulden, wodurch an seinem Fahrzeug ein Reifen kaputtging und Sachschaden entstand. Das Polizeirevier Überlingen hat ein Ermittlungsverfahren wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet und bittet unter Tel. 07551/804-0 um sachdienliche Hinweise zu dem oder den Tätern.

Salem

Nach Auseinandersetzung verletzt

Nicht unerheblich verletzt wurde ein 21-Jähriger bei einer tätlichen Auseinandersetzung am frühen Sonntagmorgen in der Schlossseeallee. Der deutlich alkoholisierte junge Mann wurde gegen 2 Uhr offenbar auf dem Parkplatz beim Bildungszentrum von bislang Unbekannten zusammengeschlagen und erlitt dadurch Verletzungen im Gesichtsbereich. Er musste vom Rettungsdienst behandelt werden. Der Polizeiposten Salem ermittelt wegen Körperverletzung und geht ersten Hinweisen zu den Tätern nach. Die Beamten bitten dennoch Personen, die den Disput beobachtet haben oder die Hinweise zu dem oder den Tätern geben können, sich unter Tel. 07553/8269-0 zu melden.

