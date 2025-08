Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Gammertingen

Alkoholisierte Autofahrerin räumt Gartenzaun ab

Rund 10 Meter Gartenzaun hat am Sonntagabend eine alkoholisierte Autofahrerin im Fichtenweg abgeräumt. Mit ihrem Wagen kam die 52-Jährige von der Fahrbahn ab und prallte in die Begrenzung eines Privatgrundstücks. Verletzt wurde zum Glück niemand. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Polizisten deutlichen Alkoholgeruch bei der Unfallverursacherin fest. Nachdem ein Alkoholvortest weit über 1,1 Promille ergeben hatte, musste die Frau in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Gegen sie wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung ermittelt. Ihr Führerschein wurde unmittelbar sichergestellt. Insgesamt beläuft sich der entstandene Sachschaden am Mazda und am Gartenzaun auf rund 15.000 Euro.

Sigmaringen

Alkoholisierter in Ausnahmezustand

In einem psychischen Ausnahmezustand hat sich ein Mann befunden, der am Sonntagnachmittag in der Laizer Straße für einen Polizeieinsatz gesorgt hat. Der Alkoholisierte verhielt sich aggressiv gegenüber Passanten, gestikulierte wild und schrie laut herum. Auch bei der folgenden Kontrolle durch die verständigten Einsatzkräfte ließ sich der Mann nicht beruhigen, weshalb er in Gewahrsam genommen und nach einer ärztlichen Untersuchung in eine Fachklinik gebracht wurde. Zu körperlichen Übergriffen gegenüber Passanten kam es nicht.

Sigmaringen

Unliebsamer Barbesucher landet in Polizeigewahrsam

In einer Arrestzelle des örtlichen Polizeireviers endete die durchzechte Nacht eines 38-Jährigen am frühen Sonntagmorgen. Der Mann wollte trotz Aufforderung des Personals eine Bar in der Fürst-Wilhelm-Straße nicht verlassen, trat bedrohlich auf, indem er ein Messer vorzeigte, und spuckte einer Person ins Gesicht. Eine Streife des Polizeireviers Sigmaringen rückte an und nahm den stark Alkoholisierten in Gewahrsam. Auf ihn kommt nun eine Anzeige wegen Bedrohung sowie ein Gebührenbescheid für die kostenpflichtige Übernachtung zu.

Bad Saulgau

Mit Roller geflüchtet

Wegen eines defekten Rücklichts wollten Beamte des Polizeireviers Bad Saulgau am Montag kurz nach Mitternacht einen Rollerfahrer in der Kaiserstraße kontrollieren, als dieser zur Flucht ansetzte. Der jugendliche Fahrer beschleunigte und wollte den Streifenwagen mit gezielten Fahrmanövern abhängen. Als der Rollerfahrer gestellt werden konnte, versuchte der Teenager noch, in ein angrenzendes Maisfeld zu flüchten, wurde dort jedoch vorläufig festgenommen. Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte der Roller schneller fahren, als zulässig, zudem ist der junge Mann nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Er wird sich nun mit einer Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis auseinandersetzen müssen. Das motorisierte Zweirad wird bei einer Prüfstelle vorgeführt.

Pfullendorf

Alkoholisiert Unfall verursacht

Drei parkende Pkw hat ein alkoholisierter Autofahrer am Sonntagmorgen in der Überlinger Straße beschädigt und dabei Sachschaden von mehreren hundert Euro angerichtet. Gegen 5.30 Uhr touchierte der 39-Jährige zunächst einen am Fahrbahnrand abgestellten Audi sowie einen Toyota, prallte gegen Pflanzsteine und fuhr anschließend mehrere Meter auf einem dicht bewachsenen Grünstreifen. Ein ebenfalls geparkter Opel wurde durch die umherfliegenden Pflanzsteine beschädigt. Den Fahrer erwartet nun eine Strafanzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs: Ein Alkoholvortest hatte bei ihm weit über 1,1 Promille ergeben. Der 39-Järhrige musste neben seinem Führerschein auch eine Blutprobe in einem Krankenhaus abgeben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell