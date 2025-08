Landkreis Ravensburg (ots) - Kißlegg Rowdy auf Autobahn unterwegs - Polizei sucht Zeugen Völlig rücksichtslos soll ein Autofahrer am frühen Montagabend auf der A 96 von Memmingen in Richtung Lindau unterwegs gewesen sein. Der Lenker eines schwarzen Audi habe massiv gedrängelt, mehrfach rechts überholt, sei zudem sehr dicht aufgefahren und habe dabei auch einen Unfall in Kauf genommen. Eine Polizeistreife der ...

