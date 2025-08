Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Kißlegg

Rowdy auf Autobahn unterwegs - Polizei sucht Zeugen

Völlig rücksichtslos soll ein Autofahrer am frühen Montagabend auf der A 96 von Memmingen in Richtung Lindau unterwegs gewesen sein. Der Lenker eines schwarzen Audi habe massiv gedrängelt, mehrfach rechts überholt, sei zudem sehr dicht aufgefahren und habe dabei auch einen Unfall in Kauf genommen. Eine Polizeistreife der Verkehrspolizei Kißlegg zog den Fahrer schließlich bei Wangen aus dem Verkehr. Weil er deutliche Anzeichen auf Drogenbeeinflussung zeigte und einen Vortest verweigerte, wurde dem 38 Jahre alten Fahrer in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgenommen, anhand derer das Rauschgift nun nachgewiesen werden soll. Die Beamten behielten den Führerschein des Mannes vorläufig ein. Zudem bestand gegen den 38-Jährigen ein gerichtlicher Haftbefehl, den er gegen die Zahlung einer Ersatzgeldstrafe abwenden konnte. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen Straßenverkehrsgefährdung gegen den Fahrer und bittet Personen, die auf der Strecke zwischen Memmingen und Wangen von dem Lenker des schwarzen Audi SQ5 in irgendeiner Art genötigt oder gefährdet wurden, sich unter Tel. 07563/9099-0 zu melden.

Ravensburg

Auto entwendet

Zeugen sucht das Polizeirevier Ravensburg, nachdem am Montagmorgen in der Bleicherstraße ein roter Nissan Micra gestohlen wurde. Der nach ersten Hinweisen männliche Täter stieg gegen 9 Uhr in den seit etwa einer Woche in der Straße geparkten Pkw ein und fuhr im Anschluss in unbekannte Richtung davon. Der Wagen wird nach bisherigem Ermittlungsstand ohne Originalschlüssel gefahren. Personen, die Hinweise zum Verbleib des Fahrzeugs geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-3333 mit dem Polizeirevier Ravensburg in Verbindung zu setzen.

Ravensburg

Mann in Polizeigewahrsam

In einer Arrestzelle endete der Montag für einen 50-Jährigen, der am frühen Montagabend in der Meersburger Straße auffällig geworden ist. Gegen 18.30 Uhr war der Mann am "Judenfriedhof" in Streit mit einer Frau geraten, sodass Passanten die Polizei verständigten. Diese trennte die Streithähne und verwies den 50-Jährigen des Ortes, dem er aber nicht nachkam. Die Polizisten nahmen den augenscheinlich stark alkoholisierten Mann daraufhin in Gewahrsam. Er gab sich unkooperativ und aufbrausend. Außerdem wehrte er sich gegen die Polizeimaßnahmen und beleidigte die Beamten fortwährend. Neben der Nacht in der Arrestzelle hat dies nun Strafanzeigen für den 50-Jährigen zur Folge.

Wangen

Ein Einbrecher ist am vergangenen Wochenende in den Kindergarten im Säntisweg eingestiegen. Der Täter schlug eine Scheibe ein und gelangte auf diesem Weg in das Gebäude. Auf seiner Suche nach Beute brach er mehrere Schränke auf und stahl einen dreistelligen Bargeldbetrag aus einer Geldkassette. Der am Kindergarten entstandene Schaden wird indes weitaus höher geschätzt - die Ermittler des Polizeireviers Wangen gehen von mehreren tausend Euro aus. Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem Einbrecher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07522/984-0 zu melden.

Amtzell

Vorfahrt missachtet - Unfall

Mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht wurde eine Autofahrerin nach einem Unfall am Montagnachmittag auf der B 32. Die 73-Jährige war in ihrem Toyota in Richtung Ravensburg unterwegs, als eine BMW-Fahrerin ihr die Vorfahrt nahm. Diese war von der Ravensburger Straße in die B 32 eingefahren und hatte den Toyota dabei übersehen. Die 66-jährige Unfallverursacherin blieb bei der Kollision unverletzt, während die 73-Jährige leichte Verletzungen davontrug. Sie wurde vom Rettungsdienst versorgt. Beide Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und wurden durch Abschleppdienste geborgen. Der entstandene Schaden beläuft sich nach einer ersten Schätzung auf insgesamt 11.000 Euro.

