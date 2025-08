Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Meßkirch

Zeugen beobachten Sachbeschädigung

Weil er mit einem Stein am Dienstagabend in der Bahnhofstraße mutwillig die Türe eines geparkten Pkw zerkratzt hat, kommt auf einen 38-Jährigen eine Strafanzeige zu. Zeugen hatten den stark Alkoholisierten bei seiner Tat beobachtet und die Polizei verständigt. Die Beamten kontrollierten den 38-Jährigen und erteilten ihm einen Platzverweis. Die Beweggründe des Mannes sind noch unklar. Bei einem Alkoholtest pustete er über zwei Promille.

Illmensee

Alkoholisiert und ohne Führerschein am Steuer

Mit über zwei Promille Alkohol intus und ohne Führerschein hat sich den Erkenntnissen des Polizeipostens Pfullendorf zufolge am späten Dienstagabend ein 35-Jähriger hinter das Steuer gesetzt. Ein Zeuge hatte beobachtet, wie der Mann mehrmals den Motor seines Wagens abwürgte und diesen schließlich stehen ließ. Er verständigte die Beamten des örtlichen Polizeipostens, die den Alkoholisierten kurz darauf an der Wohnanschrift eines Verwandten ausfindig machen konnten und ihn nach einer Blutentnahme in einem Krankenhaus wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Fahrens ohne Fahrerlaubnis anzeigten.

Pfullendorf

Portemonnaie aus Auto gestohlen

Wegen Diebstahls ermittelt der Polizeiposten Pfullendorf, nachdem Unbekannte am Dienstagabend zwischen 20 Uhr und 20.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Lebensmittelhandels in der Otterswanger Straße ein Portemonnaie aus einem Auto gestohlen haben. Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte der Pkw, der während des Einkaufs dort abgestellt war, nicht verschlossen gewesen sein. Etwaige Zeugen, die beobachtet haben, wie sich unbefugt Personen an dem dunkelblauen Golf 4 mit Sigmaringer Kennzeichen zu schaffen gemacht haben, oder sich in dessen Umfeld verdächtig verhalten haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07552/2016-0 zu melden. Möglicherweise kommt ein bislang nicht näher bekannter Mann mit Vollbart als Tatverdächtiger in Betracht.

