Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Unbekannte brechen Fahrzeug auf

Ein Baustellenfahrzeug, das in der Linzgaustraße abgestellt war, wurde in der Nacht von Montag auf Dienstag von bislang unbekannten Tätern aufgebrochen. Die Diebe entwendeten aus dem Wagen Werkzeug im Wert von mehreren tausend Euro. Die Polizei geht anhand von Spuren davon aus, dass die Täter den Pkw über das Beifahrerfenster öffnen konnten. Personen, die in der Tatnacht Verdächtiges in diesem Zusammenhang wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-3333 beim Polizeirevier Ravensburg zu melden.

Horgenzell

Kennzeichen umgeklappt - Anzeige ist die Folge

Wegen Kennzeichenmissbrauchs ermitteln Beamte des Polizeireviers Ravensburg gegen einen 18-jährigen Leichtkraftradfahrer. Den Polizisten war das mit zwei Personen besetzte Zweirad am Dienstag gegen 22.45 Uhr auf der L 288 aufgefallen, weil augenscheinlich kein Kennzeichen angebracht war. Während der Fahrt faltete eine der beiden Personen das amtliche Kennzeichen, das offenbar absichtlich in den Radlauf eingeklappt war, auf. Die Streifenwagenbesatzung stoppte das Leichtkraftrad und zeigte den 18-Jährigen bei der Staatsanwaltschaft an.

Horgenzell

Radfahrer überholt - Unfall

Mittelschwere Verletzungen hat ein 66 Jahre alter Pedelec-Fahrer bei einem Verkehrsunfall am Dienstag gegen 14.45 Uhr bei Hasenweiler erlitten. Ein 61-jähriger Ford-Fahrer überholte den Radler auf der K 7972 auf Höhe Reishof. Während des Überholvorgangs bog der 66-Jährige nach links in Richtung Reishof ab und kollidierte dabei mit dem Ford. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten in ein Krankenhaus, vorsorglich wurde auch der Rettungshubschrauber zum Unfallort alarmiert. Der Sachschaden fiel gering aus. Die Ermittlungen der Polizei zum genauen Unfallhergang dauern an.

Wangen

Zu schnell unterwegs

Deutlich zu schnell waren zehn Kraftfahrzeugführer am Dienstagnachmittag auf der L 320 zwischen Hiltensweiler und Niederwangen unterwegs. Beamte des Polizeireviers Wangen führten Lasermessungen in dem auf 70 km/h beschränkten Bereich durch. Alle zehn Betroffenen müssen nun mit teils mehreren hundert Euro Bußgeld und Punkten in Flensburg rechnen. Drei Fahrzeugführer erwartet zudem ein mehrwöchiges Fahrverbot. Der unrühmliche Spitzenreiter war mit 113 km/h gemessen worden.

Argenbühl

Fußgänger kollidiert mit Motorrad

Beim Überqueren der B 12 zwischen Schaulings und Gaischachen ist am Dienstagnachmittag ein Jugendlicher mit einem Motorradfahrer zusammengestoßen. Der 14-Jährige ging ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge gegen 15.45 Uhr zu Fuß über die Bundesstraße, ohne auf den Verkehr zu achten. Ein 61 Jahre alter Motorradfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit dem Teenager. Sowohl der 14-Jährige als auch der 61-Jährige wurden jeweils leicht verletzt. Der Sachschaden am Motorrad wird auf mehrere hundert Euro beziffert.

Leutkirch

Zwei Verletzte bei Unfall

Bei einem Verkehrsunfall bei Heggelbach sind am Dienstag gegen 11.45 Uhr zwei Personen leicht verletzt worden. Eine 22-jährige Audi-Lenkerin war von Tautenhofen in Richtung Heggelbach unterwegs und missachtete an der Kreuzung mit der K 7910 die Vorfahrt eines in Richtung Weipoldshofen fahrenden 54-jährigen VW-Fahrers. Die beiden Fahrzeuge kollidierten im Kreuzungsbereich, wobei beide Fahrer verletzt wurden. Sie wurden vom Rettungsdienst in umliegende Kliniken gebracht. An den beiden Fahrzeugen, die nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten, entstand jeweils Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro. Da die 22-Jährige am Unfallort angab, dass die Bremsen an ihrem Wagen nicht funktioniert hätten, wurde von der Staatsanwaltschaft ein Gutachten in Auftrag gegeben. Die Ermittlungen des Polizeireviers Leutkirch dauern an.

