LPI-NDH: Nach Unfall leicht verletzt

Mühlhausen (ots) - Glimpflich endete ein Einsatz am Dienstagvormittag in der Wahlstraße. Aufgrund einer Rauchentwicklung in einer Wohnung rückten Polizei und Feuerwehr gegen 10.20 Uhr aus. Wie sich herausstellte hatte vermutlich ein in der Wohnung befindlicher Hund in Abwesenheit seines Besitzers versucht an eine Pfanne zu gelangen. Dabei schaltet der Vierbeiner womöglich den Küchenherd ein. Doch Glück im Unglück - ...

mehr