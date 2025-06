Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher auf Schulgelände

Heldrungen (ots)

Im Tatzeit zwischen Freitag, 6. Juni, bis Dienstag, 10. Juni, verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt in das Gerätehaus einer Schule Am Bahnhof. Der oder die Diebe erbeuteten zwei Rasenmäher und eine Motorsense des Herstellers Stihl. Außerdem entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 400 Euro.

Wer kann Hinweise zu diesem besonders schweren Falls des Diebstahls geben? Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Sondershausen unter der Tel. 0361/574365100 zu melden.

Aktenzeichen: 0147959

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell