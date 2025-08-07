Polizeipräsidium Ravensburg

Ravensburg

Unfallflucht

Auf rund 3.000 Euro wird der Sachschaden beziffert, den ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker an einem geparkten Daimler in der Raiffeisenstraße hinterlassen hat. Der Unbekannte streifte den Wagen, der im Zeitraum zwischen Dienstag, 3 Uhr, und Mittwoch, 15 Uhr, am Fahrbahnrand abgestellt war, mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken vorne links. Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, suchte er in der Folge das Weite. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, mögen sich unter Tel. 0751/803-3333 beim Polizeirevier Ravensburg melden.

Ravensburg

Radler streift Fußgängerin - Polizei bittet um Hinweise

Einen Bänderriss und Prellungen hat eine 40 Jahre alte Fußgängerin am Mittwochmorgen erlitten, nachdem sie in der Federburgstraße von einem Pedelec-Fahrer gestreift wurde und in der Folge gestürzt ist. Der Unbekannte, der mit einem weißen Pedelec unterwegs war, touchierte die Frau zwischen 7.30 Uhr und 8 Uhr auf Höhe Hausnummer 5. Durch den seitlichen Anstoß stürzte die 40-Jährige und zog sich dabei Verletzungen zu. Der Radler fuhr indes in Richtung Burgstraße weiter. Personen, die den Unfall beobachtet haben oder die Hinweise auf den 45 bis 50 Jahre alten Radfahrer, der eine Arbeitshose und einen Fahrradhelm trug, geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-3333 beim Polizeirevier Ravensburg zu melden.

Schlier

Dieb entwendet Medikamente

Aus einem Stall in der Kirchstraße hat ein bislang unbekannter Täter in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch Schmerzmittel für Nutztiere entwendet. Der Unbekannte betrat den offenen Stall und brach den Medikamentenschrank gewaltsam auf. Daraus nahm er die Medizin im Wert von mehreren hundert Euro mit. Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls und bittet unter Tel. 0751/803-3333 um Täterhinweise.

Wangen

Radfahrer bei Zusammenstoß verletzt

Eine Radfahrerin und ein Radfahrer im Alter von 63 und 34 Jahren sind am Mittwoch gegen 17 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Vogesenstraße verletzt worden. Die 63-Jährige war in Richtung des dortigen Radwegs unterwegs, als ihr der 34-Jährige entgegenkam. Die beiden Radler kollidierten und stürzten. Dabei zogen sie sich jeweils Kopf- und Gesichtsverletzungen zu und wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden fiel gering aus.

Bad Waldsee

Fahrzeug angefahren und das Weite gesucht

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker hat am Dienstag zwischen 16 Uhr und 19.30 Uhr einen Mazda in der Straße "Am Hirschkeller" angefahren und an der hinteren Stoßstange Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro verursacht. In der Folge fuhr der Unbekannte weiter, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Hinweise zu dem Unfallverursacher nimmt der Polizeiposten Bad Waldsee unter Tel. 07524/4043-0 entgegen.

