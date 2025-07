POL-HI: Friedrich-Nämsch-Park - Jugendlicher bei Fußballspiel geschlagen und getreten

Hildesheim (ots) - Lamspringe(fri): Am Samstag, den 12.07.2025, wurde in der kurzen Zeitspanne zwischen 12:55 Uhr und 13:05 Uhr ein E-Bike vor einem Supermarkt in der Bismarckstraße in Lamspringe entwendet. Das Fahrrad ist mit einem Speichenschloss gesichert gewesen. Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die in diesem Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Supermarktes bemerkt haben oder sonstige ...

