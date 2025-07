Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Freden Sachbeschädigung an PKW

Hildesheim (ots)

FREDEN (cmü). Am 12.07.2025 gegen 11:00 Uhr stellte die 40-jährige Geschädigte einen Sachschaden an der Windschutzscheibe ihres blauen VW Tiguan fest. Ein bislang unbekannter Täter dürfte in der Winzenburger Straße in Freden mit einem Gegenstand auf die Frontscheibe eingewirkt haben. Aufgrund von längerer Abwesenheit der Geschädigten ereignete sich die Tat im Zeitraum vom 06.07.2025 bis zum 12.07.2025. Die Polizei sucht Zeugen, die in dem Zeitraum verdächtige Personen festgestellt, oder die Tat beobachtet haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 05181 8073 0 entgegengenommen.

