POL-HI: Wochenendpressemeldung des PK Elze für den Zeitraum vom 11.07. - 13.07.2025

(fkl) Die Polizei Elze bittet Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu den nachfolgenden Taten geben können, sich mit dem Polizeikommissariat Elze unter der Telefonnummer 05068/9338-0 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfallflucht in Gronau (Leine)

Am Freitag, 11.07.2025, kam es auf dem Parkplatz des REWE-Markts Gronau in der Bethelner Landstraße 12 in dem Zeitraum von 06:15 Uhr bis 13:15 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte beim Ein- oder Ausparken den neben ihm parkenden Pkw der Geschädigten und entfernte sich daraufhin unerlaubt vom Unfallort. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt.

Einbruchdiebstahl in Elze

Am Freitag, 11.07.2025, verschafften sich bislang unbekannte Personen in dem Zeitraum von 18:00 Uhr bis 22:30 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Ferdinand-Wallbrecht-Straße in 31008 Elze. Nach bisherigem Ermittlungsstand wurde kein Diebesgut entwendet. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 3000 Euro geschätzt.

Ergebnisse der Verkehrssicherheitsarbeit im Zuständigkeitsbereich des PK Elze:

Fahren unter Drogeneinfluss

Am Samstag, 12.07.2025, kontrollierten Beamte des PK Elze eine 22-jährige Frau aus Gronau mit ihrem Pkw. Im Rahmen der Kontrolle ergaben sich deutliche Hinweise auf eine Betäubungsmittelbeeinflussung. Ein Urintest bestätigte diesen Verdacht. Der Fahrzeugführerin wurde im Anschluss eine Blutprobe in einem Krankenhaus entnommen. Gegen die Frau wurde ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde ihr untersagt.

