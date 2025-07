Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfall im Baustellebereich der BAB 7 mit sechs beteiligten Fahrzeugen und 7 Verletzten

Hildesheim (ots)

Asel (bn) - Am Sonnabend, dem 12.07.2025 gegen 13:40 Uhr, ereignete sich auf der BAB 7 im verengten Baustellenbereich in Fahrtrichtung Kassel unmittelbar vor der Anschlußstelle Hildesheim Drispenstedt ein folgenschwerer Verkehrsunfall mit sechs beteiligten Fahrzeugen und 7 verletzten Fahrzeuginsassen. Ein 65-jähriger aus Kalefeld mit seinem Mitsubishi, ein 74-jähriger aus Rosdorf, ebenfalls mit einem Mitsubishi, ein 34-jähriger mit seinem VW und ein 44-jähriger mit seinem BMW, beide aus Bremen befuhren den linken von zwei Fahrstreifen und mußten bei stockendem Verkehr bis zum Stillstand abbremsen. Der 26-jährige aus Witzenhausen mit seinem mit 8 weiteren Personen besetzten Ford Kleinbus erkannte dies zu spät und fuhr auf die vor ihm bereits stehenden Pkw auf und schob diese ineinander. Dem 26-jährigen folgte ein Ford Transporter eines 63-jährigen aus Nürnberg, der ebenfalls nicht mehr anhalten konnte und dann auch noch auffuhr. Durch den Zusammenstoß wurden im Kleinbus ein 32 und ein 7-Jähriger leicht verletzt. Im BMW wurden ein 45 und ein 59-Jähriger leicht verletzt und eine 38-Jährige schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. In Pkw VW wurden ein 34 und ein 9-Jähriger leicht verletzt. Bis auf eine Person wurden die Verletzten in Hildesheimer Krankenhäuser verbracht. Drei Fahrzeuge waren nicht mehr Fahrbereit und wurden von der Unfallstelle abgeschleppt. Die Autobahn war in der Zeit von 14 Uhr bis 15:20 Uhr voll gesperrt. Bis zur abschließenden Räumung lief der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbei. Es bildete sich ein Rückstau von ca. 11 km. Die Berufsfeuerwehr Hildesheim sicherte die Unfallstelle mit einem Sicherungsanhänger ab.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell