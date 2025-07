Hildesheim (ots) - (pia) Am Freitag, dem 11.07.2025, entwendeten ein oder mehrere unbekannte Täter die Geldbörse der Geschädigten, während diese zwischen 11:20 Uhr und 11:40 Uhr bei ALDI in Elze einkaufte. Dabei erbeuteten die Täter unter anderem Bargeld in mittlerer dreistelliger Höhe. Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder zur oben genannten Zeit im ALDI in Elze oder auf dem Parkplatz verdächtige Personen oder ...

mehr