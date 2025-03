Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Auf zwei Autos eingeschlagen und Frau beleidigt + Aus Auto geflüchtet + Geld und Schmuck entwendet

Gießen (ots)

Pohlheim- Grüningen: Auf zwei Autos eingeschlagen und Frau beleidigt

Ein bislang unbekannter Man schlug am Mittwochabend, 12. März, auf zwei Autos ein, die in der Felsstraße geparkt standen. Mit einem länglichen Gegenstand beschädigte er zunächst einen blauen VW Golf ringsherum, so dass ein mehrere tausend Euro hoher Schaden entstand. Anschließend schlug der Mann auf eine grüne Mercedes C-Klasse ein und verursachte dabei ebenfalls einen vermutlich vierstelligen Schaden. Eine Zeugin schrie den Mann an und forderte ihn auf, die Autos in Ruhe zu lassen, woraufhin er sie beleidigte und flüchtete. Er wird als 30 bis 40 Jahre alt und etwa 180cm groß beschrieben. Er trug eine dunkle Mütze und dunkle Kleidung und sprach Deutsch ohne Akzent. Die Polizei in Gießen sucht weitere Zeugen und bittet um Hinweise (Telefonnummer 0641-7006-3555).

Biebertal- Rodheim-Bieder: Aus Auto geflüchtet

Ein Zeuge bemerkte am Donnerstag, 13. März, einen fremden Mann im Auto seiner Frau, das im Schafsweg parkte. Gegen 22.55 Uhr schrie der Zeuge ihn an und forderte ihn auf, das Auto zu verlassen. Der mutmaßliche Dieb flüchtete daraufhin. Er ist zwischen 18 und 30 Jahre alt, dünn, hat ein "arabisches" Erscheinungsbild und lockige Haare. Er trug eine helle Jacke, eine helle Mütze, eine medizinische Maske, außerdem Jeans und Turnschuhe mit schwarzer Sohle. Bisherigen Ermittlungen zufolge entstand kein Schaden am Auto und der Unbekannte flüchtete ohne Diebesgut. Die Polizei sucht weitere Zeugen und bittet um Hinweise (Telefonnummer 0641/7006-3755).

Buseck- Alten-Buseck: Geld und Schmuck entwendet

Über ein Fenster verschafften sich Diebe Donnerstagabend, 13. März, gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus im Röderweg. Zwischen 18.15 Uhr und 21.15 Uhr durchsuchten die Diebe drei Stockwerke und machten sich mit Geld und Schmuck im Wert von vermutlich mehreren tausend Euro aus dem Staub. Eine genaue Auflistung des Diebesguts steht noch aus. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise (Telefonnummer 0641/7006-3755).

Yasmine Scholz, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell