Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sachbeschädigung an PKW-Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Lamspringe (fri): Mit Bezug auf den Zeugenaufruf vom 05.07.2025 -Sachbeschädigung an PKW in Lamspringe- werden nun erneut Zeugen zu einer weiteren Sachbeschädigung an PKW gesucht. Die Tat ist der Polizei erst jetzt bekannt geworden.

Ein bislang unbekannter Täter zerkratzt mit einem spitzen Gegenstand die rechte Fahrzeugseite eines im Hartlahweg in Lamspringe geparkten PKW in der Zeit zwischen dem 04.07.2025 gegen 20 Uhr und dem 05.07.2025 gegen 03:00 Uhr.

Ein möglicher Tatzusammenhang ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeistation Lamspringe, tel. 05183/501990 oder dem Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth, tel. 05063/9010 in Verbindung zu setzen.

