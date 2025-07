POL-HI: Alfeld- Fahrt unter Drogeneinfluss, ohne Fahrerlaubnis mit nicht zugelassenem PKW beendet

Hildesheim (ots) - WEENZEN (cmü). Am 12.07.2025 im Zeitraum zwischen 11:25 Uhr und 11:35 Uhr verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter in der Paderborner Straße in Weenzen Zutritt zu einem Einfamilienhaus. Eine geringe Menge Bargeld wurde entwendet. Die Polizei sucht Zeugen, die in dem Zeitraum in Weenzen verdächtige Personen bzw. Fahrzeuge festgestellt haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 05181 8073 0 ...

