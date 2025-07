Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbruch in Vereinsheim des 1. FC Sarstedt

Hildesheim (ots)

Sarstedt (jan) - Am Sonntag, den 13.07.2025 kam es im Zeitraum von 06:10 Uhr bis 06:45 Uhr zu einem Einbruchdiebstahl in das Vereinsheim des 1. FC Sarstedt an der Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße. Ein männlicher Täter begab sich auf das Gelände, hebelte gewaltsam eine Tür auf und durchsuchte anschließend eine Räumlichkeit. Ein Zeuge wurde auf den Einbruch aufmerksam und begab sich in Richtung des Vereinsheimes. Der Täter bemerkte dies und flüchtete daraufhin auf einem Fahrrad in Richtung Ruthe.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang Angaben zu verdächtigen Personen machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Sarstedt unter der Telefonnummer 05066/985-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell