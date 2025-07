Polizei Gütersloh

POL-GT: Leicht verletzte Person nach Verkehrsunfall in Gütersloh

Gütersloh (ots)

Gütersloh (CJ) - Am 06.07.2025 erhielt die Polizei gegen 20:55 Uhr über Notruf Kenntnis über einen Verkehrsunfall an der Kreuzung Nordring Höhe Marienfelder Straße in Gütersloh. Eine 66-jährige Gütersloherin befuhr mit ihrer 25-jährigen Beifahrerin aus Gütersloh die Marienfelder Straße aus Gütersloh kommend. Als sie mit ihrem Pkw Mercedes nach links auf den Nordring in Fahrtrichtung Rheda-Wiedenbrück abbiegen wollte, stieß sie mit einem entgegenkommenden VW zusammen. Der VW Touran befuhr die Marienfelder Straße und wollte den Nordring in Richtung Innenstadt Gütersloh überqueren. Der VW war mit insgesamt 6 Personen besetzt. Die 38-jährige Fahrerin aus Gütersloh sowie die vier Kinder im Alter von 7,9,10 und 14 Jahren blieben nach dem Zusammenstoß unverletzt. Der 40-jährige Gütersloher auf dem Beifahrersitz wurde leicht verletzt und mit einem Rettungswagen zur Untersuchung in ein Gütersloher Krankenhaus gebracht. Er konnte später das Krankenhaus verlassen. Aufgrund der Anzahl der am Unfall beteiligten Personen wurde von der Feuerwehr Gütersloh der Einsatz anfangs mit einem höheren Kräfteansatz bearbeitet. Für die Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge musste der Nordring in FR Bielefeld für ca. 1,5 Stunden gesperrt werden. Der entstandene Sachschaden wird von der Polizei auf insgesamt ca. 25150 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell