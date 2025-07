Polizei Gütersloh

POL-GT: Verkehrsunfall mit einem schwerverletzten Radfahrer

Gütersloh (ots)

Rheda - Wiedenbrück (UK)- Am Samstagnachmittag um 14:18 Uhr befuhr ein 75-jähriger Rietberger Radfahrer den Radweg der Bundesstraße 64 in aus Wiedenbrück kommend in Fahrtrichtung Rietberg. Mit Erreichen der Einmündung zur Kapellenstraße im Ortsteil Lintel beabsichtigte er, die Kapellenstraße zu queren. Zur gleichen Zeit befuhr eine 46-jährige Delbrückerin mit einem Geländefahrzeug (Land Rover) die Rietberger Straße aus Rietberg kommend in Fahrtrichtung Wiedenbrück und beabsichtigte an der Einmündung zur Kapellenstraße nach rechts in Fahrtrichtung Lintel abzubiegen. Bei diesem Abbiegevorgang bemerkte die Geländefahrzeugführerin nicht den Radfahrer und touchierte diesen. Infolge dieser Berührung kam der Radfahrer zu Fall und verletzte sich schwer. Er trug keinen Schutzhelm. Nach notärztlicher Behandlung wurde er in ein Krankenhaus in Gütersloh eingewiesen. Es ist Lebensgefahr anzunehmen. Ein angeforderter Rettungshubschrauber wurde nicht benötigt; er konnte abbestellt werden. Die Landrover- Fahrerin erlitt einen Schock und wurde in ein Wiedenbrücker Krankenhaus eingeliefert. Die folgende Verkehrsunfallaufnahme wurde durch ein Unfallaufnahmeteam aus Paderborn unterstützt. Hierzu wurde die Kapellenstraße komplett für ca 3 Stunden voll gesperrt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca 10.000 .- EUR.

Zeugen des Verkehrsunfalls, deren Personalien noch nicht polizeilich bekannt sind, werden gebeten, sich bei der Polizei Gütersloh unter der Rufnummer 05241-869-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell