Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) 25-Jähriger Ladendieb muss die Nacht in Polizeigewahrsam verbringen (18.12.2024)

Radolfzell (ots)

Ein junger Mann musste die Nacht auf Donnerstag in Gewahrsam verbringen, nachdem er am Mittwochnachmittag und -abend mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten war. Nachdem der alkoholisierte 25-Jährige am Nachmittag zunächst durch einen Ladendiebstahl in einem Geschäft in der Güttinger Straße auffiel und sich im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme äußerst aggressiv zeigte, drohten ihm die Polizisten bei erneutem Ärger den Gewahrsam an.

Davon offensichtlich unbeeindruckt kehrte der betrunkene junge Mann am Abend in den Laden zurück, zeigte Passanten seinen entblößten Hintern und pöbelte die Kundschaft an. In der Folge nahmen ihn die Beamten in Gewahrsam und verbrachten ihn auf das Polizeirevier.

Während des Transports und auf der Dienststelle versuchte der 25-Jährige mehrfach nach den Polizisten zu treten und zu beißen. Dabei verletzte er eine Beamtin am Finger. Die Nacht verbrachte er anschließend in einer Gewahrsamszelle.

Ihn erwartet jetzt nicht nur eine Anzeige wegen des Ladendiebstahls, sondern auch wegen tätlichen Angriffs gegen Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell