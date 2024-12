POL-KN: (Konstanz) Rollerfahrer bei Unfall auf dem Penny Parkplatz verletzt (19.12.2024)

Konstanz (ots) - Am Mittwochnachmittag ist es in einem Geschäft in der Hussenstraße zu einem räuberischen Diebstahl gekommen in dessen Folge ein Ladendetektiv verletzt worden ist. Gegen 15 Uhr beobachtete der 48 Jahre alte Detektiv einen Mann, der zuvor Schmuck einsteckte und das Geschäft ohne zu bezahlen ...

mehr