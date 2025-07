POL-GT: Verkehrsunfallflucht mit einer verletzten Person in Schloß Holte-Stukenbrock - Zeugen gesucht

Gütersloh (ots) - Rheda-Wiedenbrück/ Langenberg (FK) - In der Nacht zu Mittwoch (02.07., 19.25 Uhr - 03.07., 07.30 Uhr) haben bislang unbekannte Täter auf insgesamt drei Höfen in Rheda-Wiedenbrück am Peitzmeierweg und an der Röckinghausener Straße und in Langenberg an der Höchtestraße GPS-Tracker gestohlen. Die Geräte waren an Traktoren angebracht. Es wurden insgesamt fünf Geräte gestohlen. Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat rund um den Tatzeitraum ...

mehr