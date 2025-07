Polizei Gütersloh

POL-GT: GPS-Tracker gestohlen

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück/ Langenberg (FK) - In der Nacht zu Mittwoch (02.07., 19.25 Uhr - 03.07., 07.30 Uhr) haben bislang unbekannte Täter auf insgesamt drei Höfen in Rheda-Wiedenbrück am Peitzmeierweg und an der Röckinghausener Straße und in Langenberg an der Höchtestraße GPS-Tracker gestohlen.

Die Geräte waren an Traktoren angebracht. Es wurden insgesamt fünf Geräte gestohlen.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat rund um den Tatzeitraum verdächtige Beobachtung gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

