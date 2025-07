Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Unfallflucht begangen

Ahaus (ots)

Unfallort: Ahaus, Kusenhook;

Unfallzeit: 02.07.2025, zwischen 15.00 Uhr und 17.30 Uhr;

Einen grauen VW Passat angefahren hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in Ahaus. Das Fahrzeug hatte am Mittwochnachmittag am Kusenhook gestanden. Dort beschädigte der Unbekannte das Heck an der linken Seite und entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell