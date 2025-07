POL-GT: Einbruch in Halle (Westf.)

Gütersloh (ots) - Halle (Westf.) (FK) - In der Nacht zu Dienstag (01.07., 03.30 Uhr - 04.00 Uhr) sind bislang unbekannte Täter in einen Lebensmittelmarkt an der Alleestraße eingebrochen. Sie hebelten an der Eingangstür. Letztendlich warfen sie eine Scheibe ein und gelangten in das Geschäft. Dort entwendeten sie Energydrinks und Zigaretten. Die Polizei sucht Zeugen. Wer hat in der Nacht rund um den Tatort verdächtige ...

mehr