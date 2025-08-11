Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ravensburg und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 11.08.2025

Aulendorf (Landkreis Ravensburg) (ots)

Duo wegen des Verdachts des Drogenhandels in Haft

Ermittlungen wegen des Verdachts des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln hat die Rauschgiftermittlungsgruppe des Polizeireviers Ravensburg Mitte Juli gegen zwei 37 und 25 Jahre alte Männer eingeleitet. Der 37-Jährige war am frühen Morgen des 16. Juli mit einem Mitbewohner in einen handgreiflichen Streit geraten, der die Polizei auf den Plan rief. Im Rahmen der Ermittlungen stellte sich heraus, dass der 37-Jährige offenbar mit Betäubungsmitteln handelt und die Drogen im Zimmer eines 25-jährigen weiteren Mitbewohners aufbewahrt. Bei einer Durchsuchung der Wohnräume fanden die Ermittler nicht unerhebliche Mengen an Betäubungsmitteln sowie weitere szenetypische Gegenstände und Bargeld. Beide dringend Tatverdächtigen wurden in der Folge vorläufig festgenommen und einer Haftrichterin vorgeführt. Diese erließ Untersuchungshaftbefehl unter anderem wegen des Verdachts des unerlaubten Handels mit einer nicht geringen Menge von Betäubungsmitteln bzw. wegen des Vorwurfs der Beihilfe hierzu. Die beiden Deutschen wurden in verschiedene Justizvollzugsanstalten gebracht.

Staatsanwalt Dr. Christian Weinbuch, Tel. 0751/806-1344

Erste Polizeihauptkommissarin Daniela Baier, Tel. 0751/803-1010

