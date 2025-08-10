PP Ravensburg: Meldung aus dem Landkreis Ravensburg
Ravensburg (ots)
Leutkirch
Pärchen auf Diebestour
Am Samstagnachmittag gegen 14:00 Uhr konnte ein Zeuge beobachten wie ein dreistes Diebespaar in einer Drogerie in der Evangelischen Kirchgasse Parfüms im Wert von mehreren hundert Euro entwendeten. Als der Zeuge die Tatverdächtigen auf den Diebstahl ansprach verließen beide Personen die Drogerie sofort über verschiedene Ausgängen. Der Tatverdächtige konnte wie folgt beschrieben werden: 20 - 25 Jahre alt, ca. 190 cm groß, schlank, dunkelbraune Haare, bekleidet mit einer dunklen knielangen Bermuda-Jeans, grüner Hoodie und eine grün/gelbe Sonnenbrille. Die weibliche Tatverdächtige: 20 - 25 Jahre alt, dunkle lockige Haare, weißes Oberteil, Jeanshose. Zeugen welche sachdienliche Hinweise zum Vorfall machen können werden gebeten sich beim Polizeirevier Leutkirch Telefon 07561-84880 zu melden.
