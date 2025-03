Feuerwehr München

FW-M: Die Standfestigkeit verloren (Langwied)

München (ots)

Samstag, 22. März 2025, 16.51 Uhr

Waidachanger

Mehr als ein Monat vor der Zeit haben Einsatzkräfte der Feuerwehr einen Maibaum in Lochhausen umgelegt.

Am Nachmittag meldete sich der Vorstand der Maibaumfreunde Langwied in der Leitstelle mit der Bitte um Hilfe. Der Maibaum, für den sich der Verein verantwortlich zeigt, war durch erhebliche Witterungsschäden in seiner Standfestigkeit beeinträchtigt. Ein Gutachter hatte darauf hingewiesen, dass der Baum daher unverzüglich gesichert und umgelegt werden müsse, da er auch bereits in seiner Fixierung verrutscht war.

Da auf die Schnelle keine andere Möglichkeit bestand, wendete sich der Vorstand an die Feuerwehr München.

Die Einsatzkräfte begutachteten den Baum mit einer Drehleiter. Hilfreich war, dass ein Baumgutachter in den Reihen der Einsatzkräfte mit vor Ort war. Nach der ersten Einschätzung könne der Baum am Stück mit einem Kran umgelegt werden.

In Abstimmung mit dem Kran-Einsatzleiter schlugen sie einen Strupp an dem Baum an und legten ihn in seiner Halterung fixiert um. Ohne Probleme konnte er auf den bereitgestellten Böcken abgelegt und die Gefahr beseitigt werden.

Immer wieder müssen Maibäume vor dem geplanten Termin abgebaut werden, da durch Wind und Regen an den Bäumen Schäden entstehen können. Aber auch das Auftreten von Pilzen im Stamm hat erheblichen Einfluss auf die Standfestigkeit der Bäume.

