POL-PPRP: Vor-Tour der Hoffnung - Polizeipräsident Andreas Sarter übergibt Spendenscheck

Bad Bergzabern (ots)

Vom 04.07.2025 - 06.07.2025 findet die wohl größte Rad-Benefizaktion in Rheinland-Pfalz, die sogenannte "Vor-Tour der Hoffnung", in der Süd-Pfalz statt.

Etwa 120 Rennradfahrer und Rennradfahrerinnen aus ganz Deutschland absolvieren dabei von Landau aus 228 km aufgeteilt in drei Tagestouren, um über das Jahr gesammelte Spenden für krebskranke und hilfsbedürftige Kinder zusammen zu tragen. Dabei wurden in vielen Orten Stopps eingelegt, um weitere Spenden, z.B. von Vereinen, Unternehmen oder Schulen, zu sammeln. Auch diese Spenden kommen den hilfsbedürftigen und an Krebs erkrankten Kindern unserer Gemeinden zu Gute.

Polizeipräsident Andreas Sarter zeigte sich als leidenschaftlicher Sportler direkt begeistert von der Spendenaktion. Als er von Bernhard Sommer, dem ersten Vorsitzenden des organisierenden Vereins, gefragt wurde, ob das Polizeipräsidium Rheinpfalz sich auch beteiligen möchte, musste er nicht lange überlegen. In allen Bereichen des Präsidiums wurden Spenden gesammelt, wodurch am Ende ein Betrag von 910 Euro zusammenkam.

Neben dem Polizeipräsidenten des Polizeipräsidiums Rheinpfalz, begleiteten auch die Polizeipräsidentin des Polizeipräsidiums Trier, Anja Rakowski sowie der Polizeipräsident des Polizeipräsidiums Koblenz, Jürgen Süs, die Benefiztour. Stolz konnten die drei Behördenleiter, stellvertretend für die gesamte rheinlandpfälzische Polizei, am Samstag (05.07.2025) einen Betrag in Höhe von 1.650 Euro in Form eines Spendenschecks, an dem Zwischenstopp in Bad Bergzabern zusammen mit Ralf Burkhard, dem Leiter der Polizei Bad Bergzabern, an die Radfahrgruppe übergeben.

Polizeipräsident Andreas Sarter, der seit 1. Juli 2025 auch Vorsitzender des Deutschen Polizeisportkuratoriums (DPSK) ist, absolviert mit seinem Fahrrad die kompletten drei Tagestouren mit 228 km.

Das DPSK wurde am 3. November 1949 gegründet und setzt sich aus Vertretenden aller Bundesländer und des Bundes zusammen. Im Jahr 1950 begann das Kuratorium mit der Veranstaltung Deutscher Polizeimeisterschaften (DPM) in den Sportarten Skilauf, Boxen, Schwimmen und Retten, Handball, Leichtathletik sowie Mehrkampf. Mittlerweile werden DPM in elf Sportarten veranstaltet.

Weitere Informationen zum Deutschen Polizeisportkuratorium (DPSK) finden Sie im Internet unter www.dpsk.de oder auf Instagram unter www.instagram.com/dpsk_germany.

