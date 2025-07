Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Autos malträtiert

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Freitag in der Alex-Müller-Straße mehrere geparkte Fahrzeuge malträtiert. Ein aufmerksamer Zeuge verständigte kurz vor halb eins die Polizei, nachdem er verdächtige Geräusche wahrgenommen und Stimmen mehrerer Personen gehört hatte.

Wie sich herausstellte, hatten sich die Unbekannten offenbar an verschiedenen Autos zu schaffen gemacht: An einem Pkw wurde der Außenspiegel abgetreten, an vier weiteren Fahrzeugen versuchten die Täter wohl dasselbe, schafften es zwar nicht, hinterließen aber Kratzer. Der Gesamtschaden wird auf etliche hundert Euro geschätzt.

Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14199 mit der Polizeiinspektion 1 in Verbindung zu setzen. |cri

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell