Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Nächtliche Verkehrskontrolle

Kaiserslautern (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag haben Polizeibeamte bei einer Kontrollaktion in der Mainzer Straße den stadtauswärts fahrenden Verkehr ins Visier genommen. Die knapp zweistündige Maßnahme hatte Folgen für insgesamt neun Autofahrer. Sie fielen wegen Mängeln an der Beleuchtungseinrichtung ihres Fahrzeugs auf und wurden deshalb gestoppt.

Acht von ihnen kamen mit einem Mängelbericht davon und müssen nun in den nächsten Tagen nachweisen, dass sie den Defekt beseitigt haben. Für einen Autofahrer hatte die Überprüfung jedoch weitere Konsequenzen: Er hatte an seinem VW Golf andere Leuchten verbaut, für die er keine Zulassungsnachweise vorlegen konnte, und auch die montierten Reifen waren nicht im Fahrzeugschein eingetragen. Dadurch dürfte die Betriebserlaubnis für das Fahrzeug erloschen sein. Der 37-Jährige muss deshalb mit einer Ordnungswidrigkeitsanzeige rechnen. |cri

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell