POL-PDKL: Bei Wendemanöver Schild umgemäht

Aufmerksame Zeugen haben am Donnerstagmorgen auf dem Parkplatz "Entersweiler Mühle" einen Unfall beobachtet. Weil der Verursacher anschließend davonfuhr, verständigten sie die Polizei.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen war der Lkw-Fahrer mit seinem Gespann aus Zugmaschine und Sattelanhänger auf der L504 in Fahrtrichtung Waldleiningen unterwegs. Kurz nach 8 Uhr steuerte er den Parkplatz Entersweiler Mühle an und startete dort ein Wendemanöver. Dabei übersah er offenbar einen am Fahrbahnrand stehenden Leitpfosten, an dem ein Verkehrszeichen befestigt war, und überfuhr es mit seinem Anhänger. Ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern, setzte der Unbekannte anschließend seine Fahrt in Richtung Kaiserslautern fort.

Da sich die Zeugen das Kennzeichen des Anhängers merken konnten, wurde die Halterfirma ermittelt. Die weiteren Ermittlungen nach dem verantwortlichen Fahrer dauern an. Auf ihn kommt eine Strafanzeige zu. |cri

