Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Ladendiebe auf Beutezug

Kaiserslautern (ots)

Vier unbekannte Täter haben am Donnerstagnachmittag in einem Discounter in der Königstraße zugeschlagen und mehrere Gegenstände gestohlen. Wie ein Mitarbeiter der Polizei mitteilte, verließen die drei Männer und eine Frau gegen 15:30 Uhr mit drei Taschen voller Produkte die Filiale. Mit einem grauen Opel Astra Kombi, an dem Pirmasenser Kennzeichen angebracht waren, machte sich die Gruppe anschließend in Richtung Innenstadt aus dem Staub. Weder der Wagen noch die Insassen konnten bei einer anschließenden Fahndung durch die Beamten festgestellt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Ladendiebstahls aufgenommen. Was genau gestohlen wurde und wie hoch der Schaden ist, konnte bisher nicht mitgeteilt werden. Zeugen, denen der Pkw oder verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14299 zu melden. |kfa

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell