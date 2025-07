Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: 29-Jährige tickt aus

Kaiserslautern (ots)

Eine Strafanzeige hat sich eine Frau aus dem Stadtgebiet in der Nacht zu Donnerstag eingehandelt. Außerdem brachte ihr Verhalten der 29-Jährigen eine Nacht in einer Polizeizelle ein.

Die Frau war gegen 2.50 Uhr vor dem Dienstgebäude der Polizeiinspektion 2 in der Logenstraße aufgetaucht und ohne erkennbaren Grund ausgetickt. Zuerst trat sie mit voller Wucht gegen die Haupteingangstür, dann spuckte sie gegen die Türkamera, und als mehrere Polizeibeamte nach draußen liefen, um sich um die Randaliererin zu kümmern, beschimpfte und beleidigte diese die Einsatzkräfte.

Nachdem der 29-Jährigen ein Platzverweis erteilt wurde, stürmte sie in Richtung Hochsandstraße davon. Allerdings konnten die Polizisten beobachten, wie die Frau unterwegs gegen ein geparktes Auto schlug. Also folgten sie der Dame und sprachen sie erneut an. Allerdings zeigte sich die "Furie" sofort wieder hochaggressiv und lief in bedrohlicher Haltung auf die Beamten zu. Sie wurde deshalb in Gewahrsam genommen und zur Verhinderung weiterer Straftaten in einer Zelle untergebracht. Während der ganzen Zeit mussten sich die Einsatzkräfte weitere Beschimpfungen und Beleidigungen anhören. Ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung und Beleidigung ist eingeleitet. |cri

