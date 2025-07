Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Haltendes Fahrzeug löst Streit aus

Weilerbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Wegen des Verdachts der Körperverletzung und Beleidigung ermittelt die Polizei gegen einen Mann aus dem Landkreis. Der 57-Jährige steht im Verdacht, am Mittwochvormittag gegen 11.45 in der Straße "Zum Geißrech" mit dem Fahrer eines Lieferfahrzeugs in Streit geraten zu sein.

Der Lieferant hatte sein Fahrzeug auf der Straße angehalten und sich damit den Zorn des 57-Jährigen zugezogen, weil dieser mit seinem Auto nicht vorbeikam. Wutentbrannt sprach der Mann den Lieferfahrer - der noch in seinem Wagen saß - an, beschimpfte und beleidigte ihn und schlug ihm mit der Hand ins Gesicht. Anschließend machte sich der Täter aus dem Staub.

Aufgrund des abgelesenen Kennzeichens und der Personenbeschreibung konnte der Tatverdächtige ermittelt werden. Er hat sich noch nicht zu den Vorwürfen geäußert. |cri

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell