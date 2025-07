Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unfallflucht auf Parkplatz und im Parkhaus

Kaiserslautern (ots)

Eine Unfallflucht ist der Polizeiinspektion 2 am Mittwoch nachträglich aus der Merkurstraße gemeldet worden. Nach Angaben der betroffenen Fahrzeughalterin hatte sie ihren roten Opel Adam am Dienstagmorgen gegen 8.50 Uhr auf dem Parkplatz des Globus-Marktes ordnungsgemäß abgestellt. Als sie gegen 11.30 Uhr wieder zurück zu ihrem Pkw kam, entdeckte die 31-Jährige einen frischen Unfallschaden am Heck. Der Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. Vom Verursacher fehlt jede Spur.

Ebenfalls am Mittwoch ging eine Anzeige zu einer Unfallflucht in der Hellmut-Hartert-Straße ein. In diesem Fall wurde am Nachmittag im Parkhaus des Klinikums ein VW Golf am rechten Außenspiegel beschädigt. Außerdem stellte die Fahrerin bei ihrer Rückkehr zum Wagen fest, dass jemand gegen die Scheibe auf der Beifahrerseite gespuckt hatte. Ob der Audi Q7, der beim Abstellen des Pkw rechts neben dem VW Golf stand, etwas damit zu tun hat, ist noch nicht geklärt. Die Ermittlungen laufen.

Zeugen, die in einem der beiden Fälle etwas beobachtet haben und Hinweise auf das Verursacherfahrzeug oder dessen Fahrer geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14299 bei der Polizei zu melden. |cri

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell