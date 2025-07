Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Mann bedroht Bürger - Polizei sucht Geschädigte

Kaiserslautern (ots)

Eine Passantin meldete der Polizei am Mittwochnachmittag einen Mann, der in einem Supermarkt am Stiftsplatz Kunden bedrohen würde. Laut Aussage der Zeugin randalierte der Täter zunächst, pöbelte danach Kunden an und baute sich anschließend bedrohlich vor ihnen auf. Eine Polizeistreife stellte den Mann in der Bismarckstraße fest. Bei der Kontrolle kam heraus, dass gegen den 42-Jährigen bereits ein Hausverbot für den Supermarkt bestand. Er muss sich daher wegen des Verdachts des Hausfriedensbruchs und der Bedrohung rechtfertigen. Da der Polizei noch nicht genau bekannt ist, wer alles durch den Mann bedroht wurde, bitten die Ermittler darum, dass sich Geschädigte beim Altstadtrevier unter der Telefonnummer 0631 369-14199 melden. Die Ermittlungen dauern an. |kfa

